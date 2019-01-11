Юсупов подпишет с "Динамо" контракт на два года

29-летний полузащитник Артур Юсупов, который сегодня разорвал договор с "Ростовом" по обоюдному согласию сторон, продолжит карьеру в "Динамо". В ближайшее время футболист заключит с бело-голубыми, за которых уже выступал в 2009-2015 годах, соглашение на два года.

Прекращение трудовых отношений с донским клубом стало возможным после того, как Юсупов отказался от долгов перед ним по зарплате и контрактным выплатам. В этом сезоне хавбек провел в составе команды Валерия Карпина 16 официальных матчей в РПЛ и Кубке страны, забив 1 мяч и сделав 3 голевые передачи. (Вячеслав Короткин)

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