Юрий Семин: "В "Локо" должны работать люди, которые принесли ему славу"

Решением совета директоров и президента ФК "Локомотив" главным тренером команды после 6-летнего перерыва вновь назначен Юрий Семин. Первое интервью в новом-старом качестве один из родоначальников современного "Локомотива" дал "СЭ".

– Расставаясь с "Локомотивом", вы на вопрос о своем возможном возвращении сказали: "Никогда не говори никогда". Неужели предполагали, что вернетесь?

– Я не просто предполагал, а не сидел сложа руки, работал в других командах, и хотя где-то у меня получалось, а где-то не совсем, с благодарностью вспоминаю весь этот период. Простоев почти не было, все время находился в футболе, в тонусе, чувствовал направление развития футбола, можно сказать, шел навстречу возвращению в "Локомотив".

– Какие требования предъявляет вам новое руководство клуба?

– Я сам предъявляю к себе максимальные требования. Уровень моей ответственности очень высок. Прекрасно понимаю, что от меня ждут результата. И готов к работе.

– Вы пришли к соглашению с руководством клуба по людям, с которыми будете работать?

– Председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков и президент Илья Геркус поддерживают меня в том, что в "Локомотиве" должны работать люди, принесшие ему славу, большие достижения. Поэтому моим первым помощником остается Олег Пашинин, вместе с ним и Саркис Оганесян, а также Дмитрий Лоськов и Заур Хапов, которых вернули в команду по моей рекомендации. Возможно, к нашему штабу присоединится и Юрий Батуренко, универсальный специалист, с которым с работал в последние годы.

– Что требуется "Локомотиву", чтобы вернуться в качестве одного из главных претендентов на чемпионский титул?

– Нужно вернуть чемпионский характер, психологию победителя, каждому игроку увеличить объем работы на футбольном поле, прибавить во всех компонентах. "Локомотив" просто обязан быть в зоне еврокубков, иначе мне не было смысла возвращаться в команду. (Павел АЛЕШИН)