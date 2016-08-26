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Юрий Семин: "В "Локо" должны работать люди, которые принесли ему славу"

Юрий СЕМИН и Дмитрий ЛОСЬКОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Юрий СЕМИН и Дмитрий ЛОСЬКОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Решением совета директоров и президента ФК "Локомотив" главным тренером команды после 6-летнего перерыва вновь назначен Юрий Семин. Первое интервью в новом-старом качестве один из родоначальников современного "Локомотива" дал "СЭ".

 
Юрий СЕМИН и один из вице-капитанов "Локо" Роман ШИШКИН.Семин возглавил "Локомотив"

– Расставаясь с "Локомотивом", вы на вопрос о своем возможном возвращении сказали: "Никогда не говори никогда". Неужели предполагали, что вернетесь?

– Я не просто предполагал, а не сидел сложа руки, работал в других командах, и хотя где-то у меня получалось, а где-то не совсем, с благодарностью вспоминаю весь этот период. Простоев почти не было, все время находился в футболе, в тонусе, чувствовал направление развития футбола, можно сказать, шел навстречу возвращению в "Локомотив".

– Какие требования предъявляет вам новое руководство клуба?

– Я сам предъявляю к себе максимальные требования. Уровень моей ответственности очень высок. Прекрасно понимаю, что от меня ждут результата. И готов к работе.

 
27 августа 2003 года. Москва. Илья Геркус: "Семин для "Локо", как сэр Алекс для "МЮ"

– Вы пришли к соглашению с руководством клуба по людям, с которыми будете работать?

– Председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков и президент Илья Геркус поддерживают меня в том, что в "Локомотиве" должны работать люди, принесшие ему славу, большие достижения. Поэтому моим первым помощником остается Олег Пашинин, вместе с ним и Саркис Оганесян, а также Дмитрий Лоськов и Заур Хапов, которых вернули в команду по моей рекомендации. Возможно, к нашему штабу присоединится и Юрий Батуренко, универсальный специалист, с которым с работал в последние годы.

– Что требуется "Локомотиву", чтобы вернуться в качестве одного из главных претендентов на чемпионский титул?

– Нужно вернуть чемпионский характер, психологию победителя, каждому игроку увеличить объем работы на футбольном поле, прибавить во всех компонентах. "Локомотив" просто обязан быть в зоне еврокубков, иначе мне не было смысла возвращаться в команду. (Павел АЛЕШИН)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Пиитерец

У паровозов, похоже, тоже решили дух завести, насмотревшись на трофейные успехи Пищевика последнего времени. Брали бы сразу Стаканыча вместо Шпалыча.

17:50

Foresterer

Сычёва ещё верните, и Джанашия, сразу чемпионами станете.

17:42

Krokozavr

надо заголовки выбирать поаккуратнее . можно подумать , что сёмин сам себя хвалит , хотя в заметке он говорит о других .

17:33

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