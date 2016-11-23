Юрий Никифоров: "Депай и "Спартак"? Лучше выступать в основе российского чемпионата, чем быть в запасе английского!"

Бывший защитник сборной России Юрий Никифоров прокомментировал возможное приобретение "Спартаком" голландца Мемфиса Депая. Как ранее сообщал "СЭ", зимой "Спартак" предпримет попытку приобрести атакующего полузащитника "МЮ" и сборной Голландии.

– Мемфис Депай – качественный, хороший игрок, – говорит Никифоров. – Усиление команде, несомненно, необходимо. Ведь когда выбывает один из основных футболистов, то заменить его фактически некем. Каррера знает, что если ты хочешь выступать на высоком уровне, то должно быть как минимум 20 человек в обойме, каждый из которых, выходя на поле, наладит, а не испортит игру. Чтобы выиграть титул в России и хорошо выступать в еврокубках, нужно усилить состав. Иначе получится так же, как у ЦСКА. Один выбыл и начались огромные проблемы. Ежегодно команда должна проводить усиление.

Не могу сказать, по какой причине выбор пал именно на Депая. Возможно, это временная мера, чтобы выиграть титул, а потом выбрать другого футболиста на трансферном рынке. Может, Депай не захотел оставаться на скамейке запасных в "МЮ" и, чтобы не терять игровой практики, попросил помощи у агента. Лучше выступать в основе российского чемпионата, чем быть в запасе английского.

О чемпионстве красно-белых пока говорить слишком рано. Но надеюсь, что именно Депай поможет им достигнуть поставленной цели. (Любовь КОНЯЕВА)