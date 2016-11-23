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"Спартак" нацелился на Депая

Мемфис ДЕПАЙ и Квинси ПРОМЕС в отпуске минувшим летом. Фото instagram.com/qpromes/
Мемфис ДЕПАЙ и Квинси ПРОМЕС в отпуске минувшим летом. Фото instagram.com/qpromes/
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Зимой "Спартак" предпримет попытку приобрести атакующего полузащитника "МЮ" и сборной Голландии Мемфиса Депая. Как стало известно "СЭ", речь идет о возможной аренде 22-летнего футболиста до конца чемпионата России-2016/17. Не исключено, что в предполагаемую сделку будет включен пункт о праве первоочередного выкупа хавбека московским клубом. Отметим, что кандидатура Депая уже рассматривалась красно-белыми в ходе летнего трансферного окна.

Напомним, что голландец ганского происхождения перешел в "Манчестер Юнайтед" из ПСВ летом 2015 года. За это время он провел в составе "красных дьяволов" 57 официальных матчей, забив в них 7 голов. При этом в нынешнем сезоне бронзовый призер ЧМ-2014 (4 игры, 2 мяча) потерял место в основе – всего 6 встреч и ни одного гола. Этим и намерены воспользоваться спартаковцы. Кроме того, Квинси Промес, нынешний лидер команды Массимо Карреры – близкий друг Депая и способен помочь соотечественнику в адаптации. (Вячеслав КОРОТКИН)

 

Congrats @qpromes on your first goals for Holland. Well done bro! 👍🏾💪🏾⚽️⚽️🔶🇳🇱

Фото опубликовано Memphis (@memphisdepay) Окт 7 2016 в 1:49 PDT

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КОММЕНТАРИИ (39)
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ki

интересненько...

19:23

Николай ВасильевичЪ

На фото-сводные братья Мамаева)))

18:36

Смерть сусликам

Почему то все забывают немаловажную вещь, у Промеса и Депая один агент.

18:28

SS-1525-Sergey

Месси, Рональду, Левандовски и много других игроков, просто мечтают примерить пятачок хрюши на резиночке и пропитаться душком тухлятики и выступать под руководством самого известного тренера всех времён с головокружительной карьерой. Жгите дальше, всё межсезонье будут кормить такими сказками, но пополнится, как всегда парой абреков.

18:25

SochyDo

Вы об одном только забываете - о налогах Депай получает 6 грязными А налоги в Англии под 45-50 процентов Так что то на то и выйдет

18:06

lordblack

JIblCbIU Сейчас зарплата Промеса (после подписания долгосрочного контракта) порядка 3 млн евро в год. В то время как, Депай получает в МЮ 6 млн евро в год. МЮ, отдав в аренду, не захочет платить ему зарплату, а Спартак просто не готов на такую сумму (все мы знаем про политику зарплат в Спартаке). Усиление действительно было бы сильное, но оно возможно только лишь при согласии Депая пойти на понижение ЗП в 2 раза, что мало вероятно, более богатые клубы захотят его видеть в своей основе. ---------------- 1. Часто клубы от куда идут в аренду, платят часть ЗП футболисту. Деньгисов в Локо, Комбаров в Томи и т.д. 2. Учитывайте налогообложение в РФ и Англии. В РФ 13% в Англии 50%. Вот и вышли на 3 млн. евро.

17:36

marksan

Ж и в о й_____ А кто сказал, что берём? Мечты-мечты... Из английской лиги в нашу? Это же какие надо деньжищи отвалить? Про фейер-плей не забудьте, мясные! Динамо вам в пример!

17:34

Chibisov

По информации испанских сми сегодня антуан гризман,сауль нигес и янник карраско были замечены кушающими свинину!)))))К чему бы это?)))))

17:34

marksan

Федун и компания сходят с ума!

17:32

Ж и в о й

Интересно-интересно, в кои-то веки перспективного футболиста берем. Дай-то бог!

17:31

sergey.v1968

ЛЫСЫЙ, надо помнить, что при аренде игрока команде с меньшим бюджетом зачастую, назовём это так, финансово крепкий клуб (в нашем случае МЮ) может идти на паритет в выплате з/п. Потому что в минусе МЮ сейчас - з/п фулл платит, игрок на скамье. Если в аренду отдавать в Англию (без продажи) - так у МЮ самые высокие з/п в мире, у Депая под 120к в неделю (для сравнения - Кейн, лидер Тоттена, ведёт переговоры о продлении контракта и может продлить контракт только при повышении ему з/п до 120к в неделю - то есть твёрдый игрок основы участника ЛЧ, пусть сегодня и бывшего, получает меньше, чем скамеечник; и в Арсенале тот же Иозил, на которого молятся, вроде как выбил себе 140 или 160 в неделю; то есть в Англии Депаю особо приткнуться некуда с сохранением з/п, так что аренда - идеальный вариант и МЮ, и Депаю, если последний не будет согласен на расторжение контракта (молодой - не имеют права заставить). Если перейдёт в Спартак - я хз, я за Спартак, но Депай за 1,5 года ну вообще ничего не показал. Может, МЮ просто не его клуб (бывает такое)? Просто он капризный довольно. Но пойти сюда ничто ему, объективно, не мешает: если паритетно договорятся о з/п - почему вы так считаете, что он сюда не перейдёт? он же реально не Месси, Криро сотоварищи, он - твёрдый игрок скамейки, к тому же крайне ленивый сзади. Тот же Промес гораздо сильнее, на мой взгляд. ИМХО

17:31

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!

было бы неплохо и Янссена из Тоттенхэма подтянуть, и будем базовой командой для сборной Голландии!

17:26

П_о_в_а_р

zoostation П_о_в_а_р Чем ответит Газпромий? Или всё таки Лодыгин форева?)) 16:59 ==== купит Рональду. ---------------------------------- В цветах Зенита нет голубого... а есть, пардон. Достойный ответ Арнольдычу.

17:23

JIblCbIU

Сейчас зарплата Промеса (после подписания долгосрочного контракта) порядка 3 млн евро в год. В то время как, Депай получает в МЮ 6 млн евро в год. МЮ, отдав в аренду, не захочет платить ему зарплату, а Спартак просто не готов на такую сумму (все мы знаем про политику зарплат в Спартаке). Усиление действительно было бы сильное, но оно возможно только лишь при согласии Депая пойти на понижение ЗП в 2 раза, что мало вероятно, более богатые клубы захотят его видеть в своей основе.

17:22

Айртон

Я думаю Квинси поспосубствует.))

17:22

Chibisov

1 апреля еще далеко,а дурочки из сектантов уже уши развесили)))

17:19

гениалисимус

Интересна работа кдк ЦСКА 370000тр.спартак 300000 они себе ЗП ложат.фаеры.лозунги,плакаты иже не команды пишут или вывешивают, не ужели с помощью камер и службы безопасности не могут совладать с этим, билеты по паспортам и кдк рассыпится или будет жить на 10 000 тр в месяц

17:18

Chibisov

робсона верните он еще в состоянии помочь срамтаку)А на самом деле все болелы мясных наивные такие,да он бросит премьер-лигу и рванет в наш колхоз в команду которая в еврокубки выходит раз в десять лет,да в страну из которой в сборную приглашают по большим праздникам и это все в самом рассвете карьеры,да при том что самый махровый аутсайдер премьер лиги может заплатить за него в три раза больше чем спам и зарплату положить в пять раз больше чем спам.Так что закатайте губешки,дринчич с инсауральде да таски с эбертом вот футболисты для спартака ну и заднеприводный де зеув как символ)))

17:18

lordblack

Что за день?! В Спартак перейдут Депай, Самедов, Смолов и Миранчук. Что будет в межсезонье?! Месси, Неймар, Суарес...

17:17

zoostation

П_о_в_а_р Чем ответит Газпромий? Или всё таки Лодыгин форева?)) 16:59 ==== купит Рональду.

17:16

karlikf1

Чегооо! В 22 года, из МЮ в Спартак, к свиням? Не верю, что мир в плане футбола потихоньку переворачивается с ног на голову.

17:13

Tikhonov11

СЭ, завязывайте уже!!!

17:13

люблю спорт

было бы неплохо...способный парень просто рано ушел из ПСВ..не окреп так сказать

17:12

lordblack

Хочу, хочу, хочу!!!

17:12

Восставший из пепла

На первом фото будущее Европы - смешанный светлокожий негр и темный (африканский).

17:06

Русский

Само Добро Смешно. Видимо создатель слуха не в курсах зарплаты Депая, такую Федун ни в жисть не положит. А если положит - где то вздёрнется какой нибудь питерский Артемка.=================================================================================== Зачётно!!!!!!!

17:04

HerculesKolya

Ай да новость!

17:01

Само Добро

Смешно. Видимо создатель слуха не в курсах зарплаты Депая, такую Федун ни в жисть не положит. А если положит - где то вздёрнется какой нибудь питерский Артемка.

17:00

П_о_в_а_р

Чем ответит Газпромий? Или всё таки Лодыгин форева?))

16:59

Manted

Берите-берите,РФПЛ как раз его уровень!

16:58

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