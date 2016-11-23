"Спартак" нацелился на Депая

Зимой "Спартак" предпримет попытку приобрести атакующего полузащитника "МЮ" и сборной Голландии Мемфиса Депая. Как стало известно "СЭ", речь идет о возможной аренде 22-летнего футболиста до конца чемпионата России-2016/17. Не исключено, что в предполагаемую сделку будет включен пункт о праве первоочередного выкупа хавбека московским клубом. Отметим, что кандидатура Депая уже рассматривалась красно-белыми в ходе летнего трансферного окна.

Напомним, что голландец ганского происхождения перешел в "Манчестер Юнайтед" из ПСВ летом 2015 года. За это время он провел в составе "красных дьяволов" 57 официальных матчей, забив в них 7 голов. При этом в нынешнем сезоне бронзовый призер ЧМ-2014 (4 игры, 2 мяча) потерял место в основе – всего 6 встреч и ни одного гола. Этим и намерены воспользоваться спартаковцы. Кроме того, Квинси Промес, нынешний лидер команды Массимо Карреры – близкий друг Депая и способен помочь соотечественнику в адаптации. (Вячеслав КОРОТКИН)