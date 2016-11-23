"Спартак" нацелился на Депая

Зимой "Спартак" предпримет попытку приобрести атакующего полузащитника "МЮ" и сборной Голландии Мемфиса Депая. Как стало известно "СЭ", речь идет о возможной аренде 22-летнего футболиста до конца чемпионата России-2016/17. Не исключено, что в предполагаемую сделку будет включен пункт о праве первоочередного выкупа хавбека московским клубом. Отметим, что кандидатура Депая уже рассматривалась красно-белыми в ходе летнего трансферного окна.
Напомним, что голландец ганского происхождения перешел в "Манчестер Юнайтед" из ПСВ летом 2015 года. За это время он провел в составе "красных дьяволов" 57 официальных матчей, забив в них 7 голов. При этом в нынешнем сезоне бронзовый призер ЧМ-2014 (4 игры, 2 мяча) потерял место в основе – всего 6 встреч и ни одного гола. Этим и намерены воспользоваться спартаковцы. Кроме того, Квинси Промес, нынешний лидер команды Массимо Карреры – близкий друг Депая и способен помочь соотечественнику в адаптации. (Вячеслав КОРОТКИН)
ki
интересненько...
19:23
Николай ВасильевичЪ
На фото-сводные братья Мамаева)))
18:36
Смерть сусликам
Почему то все забывают немаловажную вещь, у Промеса и Депая один агент.
18:28
SS-1525-Sergey
Месси, Рональду, Левандовски и много других игроков, просто мечтают примерить пятачок хрюши на резиночке и пропитаться душком тухлятики и выступать под руководством самого известного тренера всех времён с головокружительной карьерой. Жгите дальше, всё межсезонье будут кормить такими сказками, но пополнится, как всегда парой абреков.
18:25
SochyDo
Вы об одном только забываете - о налогах Депай получает 6 грязными А налоги в Англии под 45-50 процентов Так что то на то и выйдет
18:06
lordblack
JIblCbIU Сейчас зарплата Промеса (после подписания долгосрочного контракта) порядка 3 млн евро в год. В то время как, Депай получает в МЮ 6 млн евро в год. МЮ, отдав в аренду, не захочет платить ему зарплату, а Спартак просто не готов на такую сумму (все мы знаем про политику зарплат в Спартаке). Усиление действительно было бы сильное, но оно возможно только лишь при согласии Депая пойти на понижение ЗП в 2 раза, что мало вероятно, более богатые клубы захотят его видеть в своей основе. ---------------- 1. Часто клубы от куда идут в аренду, платят часть ЗП футболисту. Деньгисов в Локо, Комбаров в Томи и т.д. 2. Учитывайте налогообложение в РФ и Англии. В РФ 13% в Англии 50%. Вот и вышли на 3 млн. евро.
17:36
marksan
Ж и в о й_____ А кто сказал, что берём? Мечты-мечты... Из английской лиги в нашу? Это же какие надо деньжищи отвалить? Про фейер-плей не забудьте, мясные! Динамо вам в пример!
17:34
Chibisov
По информации испанских сми сегодня антуан гризман,сауль нигес и янник карраско были замечены кушающими свинину!)))))К чему бы это?)))))
17:34
marksan
Федун и компания сходят с ума!
17:32
Ж и в о й
Интересно-интересно, в кои-то веки перспективного футболиста берем. Дай-то бог!
17:31
sergey.v1968
ЛЫСЫЙ, надо помнить, что при аренде игрока команде с меньшим бюджетом зачастую, назовём это так, финансово крепкий клуб (в нашем случае МЮ) может идти на паритет в выплате з/п. Потому что в минусе МЮ сейчас - з/п фулл платит, игрок на скамье. Если в аренду отдавать в Англию (без продажи) - так у МЮ самые высокие з/п в мире, у Депая под 120к в неделю (для сравнения - Кейн, лидер Тоттена, ведёт переговоры о продлении контракта и может продлить контракт только при повышении ему з/п до 120к в неделю - то есть твёрдый игрок основы участника ЛЧ, пусть сегодня и бывшего, получает меньше, чем скамеечник; и в Арсенале тот же Иозил, на которого молятся, вроде как выбил себе 140 или 160 в неделю; то есть в Англии Депаю особо приткнуться некуда с сохранением з/п, так что аренда - идеальный вариант и МЮ, и Депаю, если последний не будет согласен на расторжение контракта (молодой - не имеют права заставить). Если перейдёт в Спартак - я хз, я за Спартак, но Депай за 1,5 года ну вообще ничего не показал. Может, МЮ просто не его клуб (бывает такое)? Просто он капризный довольно. Но пойти сюда ничто ему, объективно, не мешает: если паритетно договорятся о з/п - почему вы так считаете, что он сюда не перейдёт? он же реально не Месси, Криро сотоварищи, он - твёрдый игрок скамейки, к тому же крайне ленивый сзади. Тот же Промес гораздо сильнее, на мой взгляд. ИМХО
17:31
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
было бы неплохо и Янссена из Тоттенхэма подтянуть, и будем базовой командой для сборной Голландии!
17:26
П_о_в_а_р
zoostation П_о_в_а_р Чем ответит Газпромий? Или всё таки Лодыгин форева?)) 16:59 ==== купит Рональду. ---------------------------------- В цветах Зенита нет голубого... а есть, пардон. Достойный ответ Арнольдычу.
17:23
JIblCbIU
Сейчас зарплата Промеса (после подписания долгосрочного контракта) порядка 3 млн евро в год. В то время как, Депай получает в МЮ 6 млн евро в год. МЮ, отдав в аренду, не захочет платить ему зарплату, а Спартак просто не готов на такую сумму (все мы знаем про политику зарплат в Спартаке). Усиление действительно было бы сильное, но оно возможно только лишь при согласии Депая пойти на понижение ЗП в 2 раза, что мало вероятно, более богатые клубы захотят его видеть в своей основе.
17:22
Айртон
Я думаю Квинси поспосубствует.))
17:22
Chibisov
1 апреля еще далеко,а дурочки из сектантов уже уши развесили)))
17:19
гениалисимус
Интересна работа кдк ЦСКА 370000тр.спартак 300000 они себе ЗП ложат.фаеры.лозунги,плакаты иже не команды пишут или вывешивают, не ужели с помощью камер и службы безопасности не могут совладать с этим, билеты по паспортам и кдк рассыпится или будет жить на 10 000 тр в месяц
17:18
Chibisov
робсона верните он еще в состоянии помочь срамтаку)А на самом деле все болелы мясных наивные такие,да он бросит премьер-лигу и рванет в наш колхоз в команду которая в еврокубки выходит раз в десять лет,да в страну из которой в сборную приглашают по большим праздникам и это все в самом рассвете карьеры,да при том что самый махровый аутсайдер премьер лиги может заплатить за него в три раза больше чем спам и зарплату положить в пять раз больше чем спам.Так что закатайте губешки,дринчич с инсауральде да таски с эбертом вот футболисты для спартака ну и заднеприводный де зеув как символ)))
17:18
lordblack
Что за день?! В Спартак перейдут Депай, Самедов, Смолов и Миранчук. Что будет в межсезонье?! Месси, Неймар, Суарес...
17:17
zoostation
П_о_в_а_р Чем ответит Газпромий? Или всё таки Лодыгин форева?)) 16:59 ==== купит Рональду.
17:16
karlikf1
Чегооо! В 22 года, из МЮ в Спартак, к свиням? Не верю, что мир в плане футбола потихоньку переворачивается с ног на голову.
17:13
Tikhonov11
СЭ, завязывайте уже!!!
17:13
люблю спорт
было бы неплохо...способный парень просто рано ушел из ПСВ..не окреп так сказать
17:12
lordblack
Хочу, хочу, хочу!!!
17:12
Восставший из пепла
На первом фото будущее Европы - смешанный светлокожий негр и темный (африканский).
17:06
Русский
Само Добро Смешно. Видимо создатель слуха не в курсах зарплаты Депая, такую Федун ни в жисть не положит. А если положит - где то вздёрнется какой нибудь питерский Артемка.=================================================================================== Зачётно!!!!!!!
17:04
HerculesKolya
Ай да новость!
17:01
Само Добро
Смешно. Видимо создатель слуха не в курсах зарплаты Депая, такую Федун ни в жисть не положит. А если положит - где то вздёрнется какой нибудь питерский Артемка.
17:00
П_о_в_а_р
Чем ответит Газпромий? Или всё таки Лодыгин форева?))
16:59
Manted
Берите-берите,РФПЛ как раз его уровень!
16:58