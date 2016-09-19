Юрий Белоус: "Измайлов – это бренд, который позволяет постоянно находиться в лазарете"

Бывший генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус в интервью "СЭ" выразил мнение, что "Краснодар" рискует своими деньгами, пригласив полузащитника Марата Измайлова. 34-летний хавбек провел в этом сезоне лишь один матч в премьер-лиге и получил очередную травму.

– Как думаете, когда мы увидим на поле еще одного креативщика "быков" Марата Измайлова? - вопрос Белоусу.

– Мы же прекрасно знаем, что из себя представляет этот футболист. Марат Измайлов – это уже некий бренд, который дает человеку с потрясающими футбольными качествами право постоянно находиться в лазарете. Кто желает рискнуть, тот может его пригласить. "Краснодар" решил сделать это. Дальше они рискуют своими деньгами. Готовы платить зарплату игроку с определенной "историей" – ради бога! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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