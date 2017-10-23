Янн М`Вила: "Азмун – один из лучших игроков в чемпионате России"

Полузащитник "Рубина" Янн М`Вила подчеркнул, что нападающий Жонатас, перешедший во время летнего трансферного окна в "Ганновер", был важным игроком для казанцев. При этом хавбек отметил, что и помимо 28-летнего бразильца в команде достаточно хороших форвардов.

– Жонатас был очень важным игроком для нас, он забивал мячи, – приводит "Реальное время" слова М`Вила. – Но у нас и без него есть хорошие игроки, нападающие, такие как Канунников, Азмун, который если он на сто процентов готов, то это очень сильный и талантливый игрок. И Рифат Жемалетдинов тоже. То есть у нас в атаке есть игроки очень высокого уровня.

А про Азмуна можно сказать, что он и вовсе один из лучших игроков в чемпионате России. А голы, кстати, зависят не только от форвардов, но и от других игроков. От нас, полузащитников, которые должны доставлять до них мячи и сами тоже должны забивать, подключаясь к атакам. И защитники тоже участвуют в атаках, когда идут на стандартные положения. То есть это зависит от всей команды, а не от одного-двух игроков.

– В российских соцсетях недавно сообщили, что у вас зарплата 3 миллиона евро плюс столько же ежегодным бонусом. Сколько в этом правды?

– Я ничего не могу по этому поводу сказать. В чужой кошелек лезть просто непорядочно. Это мое личное дело и журналистов это не касается.