Яковлев и Паршивлюк перейдут в "Рубин"

Как стало известно "СЭ", зимой нападающий "Анжи" Павел Яковлев и защитник Сергей Паршивлюк перейдут в "Рубин". Подробности сделки пока не известны.

Оба игрока перешли в махачкалинский клуб летом этого года из "Спартака". В этом сезоне Яковлев провел в составе "Анжи" 3 матча, а Паршивлюк – 9. Футболисты не отметились забитыми мячами и голевыми передачами. (Виталий АЙРАПЕТОВ)