Яковлев и Паршивлюк перейдут в "Рубин"

Как стало известно "СЭ", зимой нападающий "Анжи" Павел Яковлев и защитник Сергей Паршивлюк перейдут в "Рубин". Подробности сделки пока не известны.
Оба игрока перешли в махачкалинский клуб летом этого года из "Спартака". В этом сезоне Яковлев провел в составе "Анжи" 3 матча, а Паршивлюк – 9. Футболисты не отметились забитыми мячами и голевыми передачами. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
MAXXXSPA
Спасибо вам ребята! успехов.
12:58
Vedi
Ну вот и распродажа в Анжи. Закончились видно амбиции и деньги . Нищебродами стали.
12:21
акробат
а в новости разве написано, что они зарегистрированы за Рубин? запрет сегодня есть, а завтра уже нет. агент этих футболистов своё дело знает - каждые полгода по арендам, да в разные клубы, чтоб карман не пустел.
11:00
Spinor
О господи, нам они зачем?
10:59
hashimbus
по этапу пошли
10:57
hashimbus
по этапу пошли
10:56
osy
10:24/РФПЛ . РФС запретил "Динамо", "Крыльям", "Томи", "Амкару" и "Рубину" регистрировать новых игроков Одна рука не знает что пишет другая???
10:52