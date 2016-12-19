10:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Яковлев и Паршивлюк перейдут в "Рубин"

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Как стало известно "СЭ", зимой нападающий "Анжи" Павел Яковлев и защитник Сергей Паршивлюк перейдут в "Рубин". Подробности сделки пока не известны.

Оба игрока перешли в махачкалинский клуб летом этого года из "Спартака". В этом сезоне Яковлев провел в составе "Анжи" 3 матча, а Паршивлюк – 9. Футболисты не отметились забитыми мячами и голевыми передачами. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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MAXXXSPA

Спасибо вам ребята! успехов.

12:58

Vedi

Ну вот и распродажа в Анжи. Закончились видно амбиции и деньги . Нищебродами стали.

12:21

акробат

а в новости разве написано, что они зарегистрированы за Рубин? запрет сегодня есть, а завтра уже нет. агент этих футболистов своё дело знает - каждые полгода по арендам, да в разные клубы, чтоб карман не пустел.

11:00

Spinor

О господи, нам они зачем?

10:59

hashimbus

по этапу пошли

10:57

hashimbus

по этапу пошли

10:56

osy

10:24/РФПЛ . РФС запретил "Динамо", "Крыльям", "Томи", "Амкару" и "Рубину" регистрировать новых игроков Одна рука не знает что пишет другая???

10:52

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