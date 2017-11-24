Вячеслав Малафеев: "Встречался с Фурсенко по делам своего бизнеса"

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев подтвердил факт встречи с президентом сине-бело-голубых Сергеем Фурсенко. При этом экс-голкипер опроверг информацию о том, что они вели переговоры о возможном назначении на пост в петербургском клубе.
– Я занимаюсь бизнесом, причем в разных сферах – сказал Малафеев. – Например, недавно открыл горнолыжный курорт. Понятно, что мне требуется поддержка влиятельных людей. Да, я действительно провел одну деловую встречу с Сергеем Фурсенко, но она касалась только моего бизнеса. Кроме того, мы несколько раз пересекались на футболе и на других мероприятиях, но никаких переговоров не вели. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Малафеев займет одну из должностей в "Зените"//
Малафеев может вернуться в "Зенит"
hottie
Слава не то направление бизнеса выбрал. Нужно было предложить Фурсенко продать несколько игроков Зенита куда нить к хренам собачьим в Японию какую-нибудь
21:06
abs68
не удержусь))) - а послезаватра Слава откроет - собственную порностудию, прославится!
20:21
abs68
)))) под столом ))) Слава отжигает, бизнесмен от бога)))
20:19
pustot+
Слава, невыпендривайся....открой как все автосервис!
20:07
pustot+
Горнолыжный....курорт...однако....
20:07
titan2313
Бизнес прежде всего! Футбол подождёт!
20:04