19:59 | Футбол — РФПЛ

Вячеслав Малафеев: "Встречался с Фурсенко по делам своего бизнеса"

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Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев подтвердил факт встречи с президентом сине-бело-голубых Сергеем Фурсенко. При этом экс-голкипер опроверг информацию о том, что они вели переговоры о возможном назначении на пост в петербургском клубе.

– Я занимаюсь бизнесом, причем в разных сферах – сказал Малафеев. – Например, недавно открыл горнолыжный курорт. Понятно, что мне требуется поддержка влиятельных людей. Да, я действительно провел одну деловую встречу с Сергеем Фурсенко, но она касалась только моего бизнеса. Кроме того, мы несколько раз пересекались на футболе и на других мероприятиях, но никаких переговоров не вели. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Малафеев займет одну из должностей в "Зените"//
Малафеев может вернуться в "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (6)
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hottie

Слава не то направление бизнеса выбрал. Нужно было предложить Фурсенко продать несколько игроков Зенита куда нить к хренам собачьим в Японию какую-нибудь

21:06

abs68

не удержусь))) - а послезаватра Слава откроет - собственную порностудию, прославится!

20:21

abs68

)))) под столом ))) Слава отжигает, бизнесмен от бога)))

20:19

pustot+

Слава, невыпендривайся....открой как все автосервис!

20:07

pustot+

Горнолыжный....курорт...однако....

20:07

titan2313

Бизнес прежде всего! Футбол подождёт!

20:04