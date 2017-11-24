Вячеслав Малафеев: "Встречался с Фурсенко по делам своего бизнеса"

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев подтвердил факт встречи с президентом сине-бело-голубых Сергеем Фурсенко. При этом экс-голкипер опроверг информацию о том, что они вели переговоры о возможном назначении на пост в петербургском клубе.

– Я занимаюсь бизнесом, причем в разных сферах – сказал Малафеев. – Например, недавно открыл горнолыжный курорт. Понятно, что мне требуется поддержка влиятельных людей. Да, я действительно провел одну деловую встречу с Сергеем Фурсенко, но она касалась только моего бизнеса. Кроме того, мы несколько раз пересекались на футболе и на других мероприятиях, но никаких переговоров не вели. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Малафеев займет одну из должностей в "Зените"//

Малафеев может вернуться в "Зенит"