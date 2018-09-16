Вторая "двойка" в туре: арбитр Карасев не удалил игрока "Крыльев"

На 19-й минуте матча 7-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Крылья Советов" (4:0) серьезную ошибку допустил арбитр Сергей Карасев. Он не удалил игрока гостей Самарджича. Тот грубо сыграл против Джорджевича, который убегал один на один с вратарем, и лишил соперника явной возможности забить гол.

Карасев оказался далеко от места событий, фол не зафиксировал и продолжил матч. По данным "СЭ", судья может получить от инспектора Тараса Безубяка 7,9 балла – то есть неудовлетворительную оценку. Это будет вторая судейская "двойка" в туре. Ранее такую оценку выставили Сергею Лапочкину, не назначившему пенальти в матче "Уфа" – ЦСКА (0:3). (Александр БОБРОВ)