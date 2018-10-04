Вратарь "Анжи": "Можем не выйти на игру с ЦСКА. Пацаны полгода не получают зарплату"

Голкипер "Анжи" Юрий Дюпин рассказал "СЭ", что игроки команды не выйдут на матч 11-го тура РПЛ с ЦСКА, если игрокам не выплатят долги по зарплате. Накануне гендиректор клуба Олег Флегонтов заявил, что задолженности махачкалинцев по сравнению с июлем выросли на 50 миллионов рублей - с 250 до 300 миллионов.

- Условие следующее. Мы продолжаем тренироваться, - сказал Дюпин. - Но на игру с ЦСКА можем не выйти, если не произойдет каких-то подвижек. У нас люди по полгода зарплату не получают. Долго терпят обещания…

- Требуете, чтобы вам выплатили все?

- Нет, две зарплаты.

- Что говорит руководство?

- Мы только сегодня объявили это руководству. Больше я их не видел. Не знаю…

- Больше терпеть такую ситуацию не готовы?

- Мы-то делаем свою работу на все 100 процентов. А вот отдачи никакой не видно уже давно. Решили пойти на такой шаг. Изначально назывались одни сроки, потом все сдвигалось. То, что обещали, было просрочено несколько раз. Терпение у пацанов заканчивается.

- Вам лично не платят полгода?

- Нет, я недавно в команде. Но ни одной зарплаты так и не получил. А те, кто раньше меня, уже полгода не видели денег.

- Получается, 18 октября - дедлайн. Если вам не заплатят, то не выйдете на игру с ЦСКА?

- Да. (Виталий Айрапетов)

"Анжи" после 9 туров имеет в активе 9 очков и занимает 12-е место в таблице РПЛ.

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