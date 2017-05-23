Витинью: "Был удивлен решением Фернандеса выступать за сборную России"

Нападающий ЦСКА Витинью отметил, что удивился решению партнера по команде Мариу Фернандеса выступать за сборную России. По словам бразильца, в России защитник обрел стабильность.

– Когда я приехал в клуб, Фернандес помог мне с адаптацией, – цитирует Витинью GloboEsporte. – Тогда он был травмирован и мы часто контактировали. Когда он вернулся в строй, он меня очень поддержал. Мы проводили много времени вместе, он мне помогал. Он очень спокойный человек и настоящий профессионал. Мы хорошо поладили.

Однако я был немного удивлен, когда узнал, что он намерен натурализоваться. Я никогда не вмешивался в это дело, ведь у него свои причины. Главное, что он чувствует себя комфортно, что-то запало в его душу.

О его прошлом в Бразилии я знаю немного. Полагаю, все было не так хорошо. В России же он приобрел стабильность, получил направление в своей жизни. Теперь он является одним из самых главных игроков ЦСКА.

Сыграю ли я против него за сборную Бразилии? Я работаю над этим. Хочу попасть в национальную команду. Это моя мечта. Однако предпочел бы не играть против Фернандеса. Это будет трудно, тем более он мой друг.