Витинью: "Был удивлен решением Фернандеса выступать за сборную России"

Нападающий ЦСКА Витинью отметил, что удивился решению партнера по команде Мариу Фернандеса выступать за сборную России. По словам бразильца, в России защитник обрел стабильность.
– Когда я приехал в клуб, Фернандес помог мне с адаптацией, – цитирует Витинью GloboEsporte. – Тогда он был травмирован и мы часто контактировали. Когда он вернулся в строй, он меня очень поддержал. Мы проводили много времени вместе, он мне помогал. Он очень спокойный человек и настоящий профессионал. Мы хорошо поладили.
Однако я был немного удивлен, когда узнал, что он намерен натурализоваться. Я никогда не вмешивался в это дело, ведь у него свои причины. Главное, что он чувствует себя комфортно, что-то запало в его душу.
О его прошлом в Бразилии я знаю немного. Полагаю, все было не так хорошо. В России же он приобрел стабильность, получил направление в своей жизни. Теперь он является одним из самых главных игроков ЦСКА.
Сыграю ли я против него за сборную Бразилии? Я работаю над этим. Хочу попасть в национальную команду. Это моя мечта. Однако предпочел бы не играть против Фернандеса. Это будет трудно, тем более он мой друг.
Хряк
Сыграю ли я против него за сборную Бразилии? Я работаю над этим. Хочу попасть в национальную команду.--------------------Неужели в Бразилии так плохо с материалом, что Витька уже зовут?)))
21:23
Neuturungal
Фейковый заголовок, однако. Вититиньо не говорил, что удивлен решением Марио выступать за Россию. Он сказал, что удивлен его решением натурализоваться. Ежу ясно, что это решение продиктовано лимитом на легионеров, а не желанием Марио играть за сборную России.
21:21
aleko555
Марио нашёл себя в России.
21:17
Стриж
Марио здесь - свой. Его любят игроки, его обожают болельщики, его уважают соперники, он, возможно, именно тут обрел душевную стабильность. Давайте вспомним материалы о Фернандесе-юниоре, как он сбегал из расположения клуба в Бразилии.
21:07