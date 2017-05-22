Виталий Мутко: "Такие сезоны позволяют сделать полшага в развитии футбола"

Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги сезона, отметив, что очень им доволен. По словам руководителя, интрига сохранялась до последнего тура.
- Сезон был очень интересный - новый чемпион, борьба до последнего тура за еврокубки, интрига в финале Кубка страны, борьба за то, чтобы остаться в лиге, - отметил Мутко. - Такая же интрига была в ФНЛ. Мне кажется, что чемпионат был очень интересный и позволил сделать полшага для развития нашего футбола. Наши клубы неплохо сыграли в еврокубках, через год в Лиге чемпионов будут играть три клуба.
Больше стало играть доморощенных, своих, поэтому я доволен сезоном и считаю, что он достаточно объективен. Конечно, хочу поздравить призеров - "Спартак", ЦСКА, "Зенит" и, конечно, "Локомотив", который выиграл Кубок России. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Thomas_Boy_
Нас критикуют те, кто живет в параллельном мире (с). Виталий Леонтич Мутко.
21:28
Генри Морган
Враньё. Это один из самых позорных сезонов в Согазе! Если не самый. Безобразное судейство. Безобразная игра. Безобразное поведение болельщиков. Да, у некоторых, ещё и безобразная тренерская работа. Самое вопиющая - у Луческу. Так развалить команда - это надо уметь!
21:20
Thomas_Boy_
Этот наш чемпионат Согаза, Школа бальных танцев, вам говорят. Две шаги налево, две шаги направо, Шаг вперед и два назад.
21:09