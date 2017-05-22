Виталий Мутко: "Такие сезоны позволяют сделать полшага в развитии футбола"

Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги сезона, отметив, что очень им доволен. По словам руководителя, интрига сохранялась до последнего тура.

- Сезон был очень интересный - новый чемпион, борьба до последнего тура за еврокубки, интрига в финале Кубка страны, борьба за то, чтобы остаться в лиге, - отметил Мутко. - Такая же интрига была в ФНЛ. Мне кажется, что чемпионат был очень интересный и позволил сделать полшага для развития нашего футбола. Наши клубы неплохо сыграли в еврокубках, через год в Лиге чемпионов будут играть три клуба.

Больше стало играть доморощенных, своих, поэтому я доволен сезоном и считаю, что он достаточно объективен. Конечно, хочу поздравить призеров - "Спартак", ЦСКА, "Зенит" и, конечно, "Локомотив", который выиграл Кубок России. (Филипп ПАПЕНКОВ)