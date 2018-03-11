Виктор Гончаренко: "Знаем, что у "Ахмата" есть проблемы в обороне"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против "Ахмата" отметил, что команда не обращает внимания на насыщенный календарь. Также специалист отметил, что у армейцев было немного времени, чтобы подстроить игру в атаке с учетом кадровых проблем соперника.

- Команда, которая играет в еврокубках, не должна обращать внимания на такие вещи и должна быть готова проводить три матча в неделю, - сказал во флеш-интервью Гончаренко. - Мы даже не говорили об этом. Знаем, что надо играть. И все!

- Изначально было известно, что у "Ахмата" кадровые проблемы в обороне. Обращали внимание на это при подготовке? Может, будете показывать более атакующий футбол?

- Мы знали, что есть проблемы. Мы видели матч в Туле. Но что-то наиграть за два дня было очень сложно. Но в теории стараемся указать на то, что будет происходить у "Ахмата".

Матч "Ахмат" - ЦСКА состоится сегодня, 11 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.