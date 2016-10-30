Виктор Гончаренко: "Раз одержали победу, значит, все делали правильно"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко после матча 12-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:0) назвал первый гол ключевым эпизодом встречи. При этом, по мнению специалиста, его команда не показала свою лучшую игру.

– Мы довольны победой, давно не выигрывали, – сказал Гончаренко. – Так складывается, что мы, например, гораздо лучше играли с "Ростовом" в домашнем матче, но там нам не удалось победить. А сегодня, может быть, в первую очередь из-за того, что не до конца восстановились эмоционально после кубкового матча, мы двигались не так, как обычно. Тем не менее, одержали победу. Еще надо отметить, что все-таки мы к полю долго не могли приноровиться, довольно "неустойчиво" себя на нем чувствовали. Но раз выиграли 2:0, значит, все правильно делали.

– Что, с вашей точки зрения, стало ключевым моментом игры?

– В первую очередь то, что забили гол на последней минуте первого тайма. "Арсенал" вынужден был раскрываться, идти большими силами в атаку, а наша задача была искать пространство у них за спиной. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)