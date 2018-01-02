Вендел продолжит карьеру в "Спортинге", а не в ЦСКА

Полузащитник "Флуминенсе" Вендел, которым интересовался ЦСКА, продолжит карьеру в лиссабонском "Спортинге". По словам главного тренера бразильской команды Абела Браги, Вендел является отличным финансовым вложением.

Напомним, ранее сообщалось, что армейцы предложили за 20-летнего бразильца восемь миллионов евро и были готовы увеличить сумму до девяти миллионов. Также игроком интересовался "ПСЖ".



– "Спортинг" сделал хороший выбор, – отметил Брага в эфире радио TSF. – Следующие пять месяцев Вендел должен адаптироваться к португальскому футболу. Это особенный игрок. Лиссабонский клуб получил не тлько отличного хавбека, но и сделал хорошее финансовое вложение. Его трансфер в будущем принесет прибыль.

Конечно, для меня это плохая новость. Мы потеряли великолепного игрока. Болельщики этим также разочарованы. Однако выбора не было. Полагаю, Вендел очень похож на Рамиреса.

​​W – значит Вендел. ЦСКА вступает в борьбу с "ПСЖ"