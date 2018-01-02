Вендел продолжит карьеру в "Спортинге", а не в ЦСКА

Полузащитник "Флуминенсе" Вендел, которым интересовался ЦСКА, продолжит карьеру в лиссабонском "Спортинге". По словам главного тренера бразильской команды Абела Браги, Вендел является отличным финансовым вложением.
Напомним, ранее сообщалось, что армейцы предложили за 20-летнего бразильца восемь миллионов евро и были готовы увеличить сумму до девяти миллионов. Также игроком интересовался "ПСЖ".
– "Спортинг" сделал хороший выбор, – отметил Брага в эфире радио TSF. – Следующие пять месяцев Вендел должен адаптироваться к португальскому футболу. Это особенный игрок. Лиссабонский клуб получил не тлько отличного хавбека, но и сделал хорошее финансовое вложение. Его трансфер в будущем принесет прибыль.
Конечно, для меня это плохая новость. Мы потеряли великолепного игрока. Болельщики этим также разочарованы. Однако выбора не было. Полагаю, Вендел очень похож на Рамиреса.
Dolphin75
Митрюшка отписалась))
18:54
Red-Blue Force
Пока ничего не подписано - ничего не ясно. Но, с другой стороны, а с чего кто-то решил, что ЦСКА боролся за этого игрока?
18:45
Serenky25
Это не принц Вендел. Это пес. (Десятое королевство)
18:17
grroznyi85
Ну кто бы сомневался.)))
17:12
Рюрик 09
asc0002 Рюрик 09 При равных условиях игрок выберет Европу. Тем более бразилец португальский клуб. ------------ Условия неравный, ЦСКА побольше насыпал. ________ В статье не указано сколько Спортинг отстегнул.
16:21
Митяй Антибомж
Посмотрел Вендел на состав и на перспективы конюшни и сделал правильный выбор ))
16:15
bond1951
если к другому ухдит ........ ИГРОЧИШКА то не известно кому ПОВЕЗЛО.................
16:05
Al Rains
Что и требовалось доказать))) В ЦСКА раньше времени не трындят...и хапугам там не место...
15:55
alex-ls
у ЦСКА нет денег, явно завышали трансфер утками
15:50
asc0002
Рюрик 09 При равных условиях игрок выберет Европу. Тем более бразилец португальский клуб. ------------ Условия неравный, ЦСКА побольше насыпал.
15:47
Рюрик 09
При равных условиях игрок выберет Европу. Тем более бразилец португальский клуб.
15:46