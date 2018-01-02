15:20 | Футбол — РФПЛ

Вендел продолжит карьеру в "Спортинге", а не в ЦСКА

Полузащитник "Флуминенсе" ВЕНДЕЛ празднует забитый гол. Фото REUTERS
Полузащитник "Флуминенсе" ВЕНДЕЛ празднует забитый гол. Фото REUTERS
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Полузащитник "Флуминенсе" Вендел, которым интересовался ЦСКА, продолжит карьеру в лиссабонском "Спортинге". По словам главного тренера бразильской команды Абела Браги, Вендел является отличным финансовым вложением.

Напомним, ранее сообщалось, что армейцы предложили за 20-летнего бразильца восемь миллионов евро и были готовы увеличить сумму до девяти миллионов. Также игроком интересовался "ПСЖ".

– "Спортинг" сделал хороший выбор, – отметил Брага в эфире радио TSF. – Следующие пять месяцев Вендел должен адаптироваться к португальскому футболу. Это особенный игрок. Лиссабонский клуб получил не тлько отличного хавбека, но и сделал хорошее финансовое вложение. Его трансфер в будущем принесет прибыль.

Конечно, для меня это плохая новость. Мы потеряли великолепного игрока. Болельщики этим также разочарованы. Однако выбора не было. Полагаю, Вендел очень похож на Рамиреса.

​​W – значит Вендел. ЦСКА вступает в борьбу с "ПСЖ"

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Dolphin75

Митрюшка отписалась))

18:54

Red-Blue Force

Пока ничего не подписано - ничего не ясно. Но, с другой стороны, а с чего кто-то решил, что ЦСКА боролся за этого игрока?

18:45

Serenky25

Это не принц Вендел. Это пес. (Десятое королевство)

18:17

grroznyi85

Ну кто бы сомневался.)))

17:12

Рюрик 09

asc0002 Рюрик 09 При равных условиях игрок выберет Европу. Тем более бразилец португальский клуб. ------------ Условия неравный, ЦСКА побольше насыпал. ________ В статье не указано сколько Спортинг отстегнул.

16:21

Митяй Антибомж

Посмотрел Вендел на состав и на перспективы конюшни и сделал правильный выбор ))

16:15

bond1951

если к другому ухдит ........ ИГРОЧИШКА то не известно кому ПОВЕЗЛО.................

16:05

Al Rains

Что и требовалось доказать))) В ЦСКА раньше времени не трындят...и хапугам там не место...

15:55

alex-ls

у ЦСКА нет денег, явно завышали трансфер утками

15:50

asc0002

Рюрик 09 При равных условиях игрок выберет Европу. Тем более бразилец португальский клуб. ------------ Условия неравный, ЦСКА побольше насыпал.

15:47

Рюрик 09

При равных условиях игрок выберет Европу. Тем более бразилец португальский клуб.

15:46