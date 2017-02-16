Валерий Петраков: "Томь" будет проигрывать по 0:6? Опасения такие есть…"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков заявил, что для отмены запрета на регистрацию новых игроков, клуб должен выплатить долги в основном иностранным футболистам. Также специалист отметил, что клуб вряд ли успеет погасить долги до закрытия заявочной кампании. "Томь" на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, одержав всего две победы в 17 матчах.

– Перед кем, прежде всего, нужно погасить долги, чтобы вам разрешили заявить новых футболистов?

– Перед теми, кто ушел, – сказал Петраков. – Прежде всего, перед иностранцами. Да и перед теми, кто остался, долг сохраняется…

– Нереально погасить все долги до закрытия заявочной кампании?

– Шансы есть, но они, как мне кажется, уже минимальные. Конечно, можно надеяться на то, что вдруг что-то случиться, но…

– Есть опасения, что в каждом матче "Томь" будет теперь "получать" по 0:6?

– Зачем лукавить? Опасения такие есть. Конечно, мы будем стараться. Но нужно и смотреть правде в глаза. Наша молодежь не имела достаточной игровой практики. Некоторые играли во втором дивизионе, но каких-то успехов там не добились. А здесь все-таки премьер-лига. Так что все сложно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)