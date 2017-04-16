Валерий Петраков: "Пенальти на Соболеве был"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения в матче 23-го тура чемпионата России от "Урала" (0:1) поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу. Наставник добавил, что пенальти на нападающем Александре Соболеве был.

– Не хватило забитых голов, – сказал Петраков в эфире телеканала "Наш футбол". – Я доволен игрой. Ребята молодцы, выдержали 90 минут. Во втором тайме ничем не уступили "Уралу", имели моменты. Думаю, пенальти на Соболеве был. Надеюсь, Будогосский вынесет свой вердикт. Поблагодарил ребят после игры. Замена? Решили попробовать молодого мальчика.