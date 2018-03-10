В "Урале" пообещали, что поле к матчу с "Локомотивом" будет нормальным

Агроном Уральской футбольной академии Павел Куприянов отметил, что поле стадиона "СКБ-Банк Арены" к игре 22-го тура премьер-лиги между "Уралом" и "Локомотив" будет в нормальном состоянии. По его словам, сейчас качество газона является приемлемым для игры в футбол.

– Поле находится в приемлемом состоянии. До матча остается более двух полных суток, – приводит пресс-служба "Урала" слова Куприянова. – При оптимальных условиях трава растет на один-полтора сантиметра в сутки. Но в нашем случае из-за холодных ночей, трава не растет, конечно, такими темпами, но все равно подтягивается, становится больше и гуще, ее плотность увеличивается. К игре все будет нормально.

Встреча между "Уралом" и "Локомотив" пройдет 12 марта, начало игры – 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию данного матча.