15:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В первом туре "Зенит" полетит в Хабаровск, а "Спартак" играет с "Динамо"

"Спартак" и "Динамо" сыграют уже в первом туре. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
"Спартак" и "Динамо" сыграют уже в первом туре. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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"СЭ" стал известен предварительный календарь первого тура чемпионата России-2017/18, который сегодня рассматривается на общем собрании РФПЛ.

Планируется, что будут утверждены первые 8 туров, а дальнейшее точное расписание будет известно по результатам отборочных турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Важная деталь – несмотря на то, что датой первого тура стоит 16 июля, все пары в этот день не сыграют. Тур будет разнесен на несколько дней. Кроме того, 14 июля – дата Суперкубка, в котором встретятся "Спартак" и "Локомотив", и две эти команды сыграют уже на неделе с 17 по 22 июля. (Сергей ЕГОРОВ)

В первом туре встречаются:

"Анжи"ЦСКА
"Локомотив""Арсенал"
"СКА-Хабаровск""Зенит"
"Рубин""Краснодар"
"Тосно""Уфа"
"Спартак""Динамо"
"Урал""Ростов"
"Терек""Амкар"

Дерби ЦСКА и "Спартака" запланированы на 13 августа и 10 декабря //
Дерби "Спартака" и ЦСКА могут перенести с 10 декабря на 20 февраля 

Ранее лига утвердила проект структуры календаря и сроки турнира очень жесткие.

– Премьер-лига получила письмо, в котором содержится просьба главного тренера сборной закончить чемпионат-2017/18 12-13 мая, – эта цитата из интервью "СЭ" президента премьер-лиги Сергея Прядкина. Впрочем, есть и такая версия: согласно контракту с ФИФА на проведение ЧМ, все объекты инфраструктуры должны быть свободны за месяц до старта.

Это значит, что РФПЛ стартует очень рано. После перехода на систему "осень-весна" соревнования начинались 20 июля (2012/13), 14 июля (2013/14), 1 августа (2014/15), 17 июля (2015/16) и 30 июля (2016/17).

В этом сезоне особая сложность – он "зажат" между Кубком конфедераций и чемпионатом мира, и в случае выхода сборной России из группы на первом из этих турниров у футболистов нашей национальной команды почти не будет отпуска.

Первый тур запланирован на 16 июля. Но даты в проекте структуры календаря размечаются обычно на воскресенье, и начать играть могут и раньше – 15-го. Так, судя по всему, и произойдет.

КОГДА НАСТУПИТ ЗИМНЯЯ ПАУЗА?

До ухода в отпуск команды проведут 20 туров – последний в этом году намечен на 10 декабря.

В прошлом сезоне играли до 5 декабря, в 2015-м – до 4-го, в 2014-м и 2013-м – до 8-го, в 2012-м – до 10-го.

В случае неблагоприятного прогноза и непогоды есть возможность переноса на две резервные даты – 29 ноября и 25 февраля. В первом случае, впрочем, предстоит провести три тура за неделю – с 26 ноября по 3 декабря, во втором – рестарт состоится еще календарной зимой.

КОГДА ВОЗОБНОВИТСЯ ЧЕМПИОНАТ?

Пауза должна закончиться 4 марта. Важно отметить, что, несмотря на плотный календарь, весной не будут проводить туры через два дня на третий. Такой отрезок за весь сезон всего один – в период с 6 по 13 августа будут сыграны матчи 4 – 6 туров.

КОГДА ФИНАЛ КУБКА?

В проекте структуры календаря четко обозначено число – 9 мая. Дата, учитывая День Победы и возможные рекомендации МВД, весьма рискованная, но альтернативы в календаре нет – другие дни в середине недели заняты под еврокубки.

КОГДА ПОСЛЕДНИЙ ТУР?

Чемпионат завершится 13 мая. Согласно регламенту, все встречи последнего тура состоятся в один день и начнутся в одно время.

РФПЛ-2017/18. ГЛАВНЫЕ ДАТЫ

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (54)
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Привет от дилетанта!

King's Bounty IIII Привет от дилетанта! King's Bounty IIII баламошка Привет от дилетанта! баламошка Хабаровск с победой! 17:39 ------------------ Ору!!!///////////////////Ты орать будешь, когда Газпром вас на ... пошлёт) Будешь орать это во втором дивизионе) _____________ ради того что бы зенит не ИГРАЛ во 2 лиге, ВЫЛЕТЕВ туда, развалили СССР :(( 17:54 --------------------- Так как в каком году Зенит играл во 2 лиге, а то я так и не понял. ______________________ В 1992 ! 18:15 -------------------- Нет.

18:16

King's Bounty IIII

Привет от дилетанта! King's Bounty IIII баламошка Привет от дилетанта! баламошка Хабаровск с победой! 17:39 ------------------ Ору!!!///////////////////Ты орать будешь, когда Газпром вас на ... пошлёт) Будешь орать это во втором дивизионе) _____________ ради того что бы зенит не ИГРАЛ во 2 лиге, ВЫЛЕТЕВ туда, развалили СССР :(( 17:54 --------------------- Так как в каком году Зенит играл во 2 лиге, а то я так и не понял. ______________________ В 1992 !

18:15

Привет от дилетанта!

King's Bounty IIII баламошка Привет от дилетанта! баламошка Хабаровск с победой! 17:39 ------------------ Ору!!!///////////////////Ты орать будешь, когда Газпром вас на ... пошлёт) Будешь орать это во втором дивизионе) _____________ ради того что бы зенит не ИГРАЛ во 2 лиге, ВЫЛЕТЕВ туда, развалили СССР :(( 17:54 --------------------- Так как в каком году Зенит играл во 2 лиге, а то я так и не понял.

18:13

crazysun78

вот до сих пор удивляюсь дебилам, кои кричат, что спартак слил динамо в фнл.... ))) а то, что динамо проиграло в последнем туре!!! и лошилось по ходу сезона, не, не учитывается.... а аленичеву, да, желаю подготовить команду... )))

18:03

Revelator78

Предлагаю Спартак - ЦСКА перенести на январь и играть в Тюмени! 10 декабря - лучшее время для дерби!!! Молодцы!!!

18:02

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Эх хорошо. Скоро портал освободится от безумных и безмозглых болел фк прохиндей! Для них будет спец. ветка под названием: Позывные из пердифффа. у-ха-ха.

18:02

баламошка

lavrentev01 7 часов в одну сторону до задрипанного стадиона (наверное) и назад) Манчини будет в шоке))//////////////на обратном пути захватит самолёт и прикажет приземлиться в Милане. А миллионы долларов с собой от газпрома у него и так уже будут.

18:00

lavrentev01

7 часов в одну сторону до задрипанного стадиона (наверное) и назад) Манчини будет в шоке))

17:58

баламошка

King's Bounty IIII баламошка Привет от дилетанта! баламошка Хабаровск с победой! 17:39 ------------------ Ору!!!///////////////////Ты орать будешь, когда Газпром вас на ... пошлёт) Будешь орать это во втором дивизионе) _____________ ради того что бы зенит не ИГРАЛ во 2 лиге, ВЫЛЕТЕВ туда, развалили СССР :((/////////////////////////////)))))Интересная версия! Скорее всего так и есть!

17:55

King's Bounty IIII

баламошка Привет от дилетанта! баламошка Хабаровск с победой! 17:39 ------------------ Ору!!!///////////////////Ты орать будешь, когда Газпром вас на ... пошлёт) Будешь орать это во втором дивизионе) _____________ ради того что бы зенит не ИГРАЛ во 2 лиге, ВЫЛЕТЕВ туда, развалили СССР :((

17:54

Привет от дилетанта!

баламошка ---------------- Прикольно будет, когда в первом же туре, чемпиона новичок лиги опустит. Бу-га-га.

17:51

баламошка

Привет от дилетанта! баламошка Хабаровск с победой! 17:39 ------------------ Ору!!!///////////////////Ты орать будешь, когда Газпром вас на ... пошлёт) Будешь орать это во втором дивизионе)

17:45

Привет от дилетанта!

баламошка Хабаровск с победой! 17:39 ------------------ Ору!!!

17:42

Привет от дилетанта!

П_о_в_а_р Привет от дилетанта! П_о_в_а_р А "СПАРТАК" ИГРАЕТ С "ДИНАМО" ---------------------- Спартак выиграет. 17:28 ---------------------- В гандболе. --------------------- В гандболе тоже выиграет. 17:41 ------------------------ Нет. И там тожж нет.

17:41

П_о_в_а_р

Привет от дилетанта! П_о_в_а_р А "СПАРТАК" ИГРАЕТ С "ДИНАМО" ---------------------- Спартак выиграет. 17:28 ---------------------- В гандболе. --------------------- В гандболе тоже выиграет.

17:41

баламошка

Хабаровск с победой!

17:39

баламошка

King's Bounty IIII Привет от дилетанта! King's Bounty IIII Цыган проклял Зенит ! не видать Зенитушке золота... 17:06 ----------------------- Изучай состав ФНЛ, скоро вам там играть, имхо. _______________ Возможно, но до ВТОРОЙ как вы не опустимся...////////////////////)))) Это да, бомжи - они такие...воины второго дивизиона) Даже пердив для них - это космос. Хазпром, пошёл вон от бомжей! Иди спонсируй Динаму и Торпэду.

17:39

Привет от дилетанта!

П_о_в_а_р А "СПАРТАК" ИГРАЕТ С "ДИНАМО" ---------------------- Спартак выиграет. 17:28 ---------------------- В гандболе.

17:36

МПС66

Вынос секты в 1 туре будет.

17:34

Привет от дилетанта!

King's Bounty IIII Привет от дилетанта! King's Bounty IIII ------------------- Мы никогда и не опускались. ________________________ С великим Морозовым....короткая память у тебя, дилетант...спроси у старших (Князь Гарик, Ю-Ю или Свинству крут...). СУВ. 17:26 -------------- И в каком году мы там играли??

17:33

П_о_в_а_р

А "СПАРТАК" ИГРАЕТ С "ДИНАМО" ---------------------- Спартак выиграет.

17:28

King's Bounty IIII

Привет от дилетанта! King's Bounty IIII ------------------- Мы никогда и не опускались. ________________________ С великим Морозовым....короткая память у тебя, дилетант...спроси у старших (Князь Гарик, Ю-Ю или Свинству крут...). СУВ.

17:26

Привет от дилетанта!

King's Bounty IIII ------------------- Мы никогда и не опускались.

17:18

King's Bounty IIII

Привет от дилетанта! King's Bounty IIII Цыган проклял Зенит ! не видать Зенитушке золота... 17:06 ----------------------- Изучай состав ФНЛ, скоро вам там играть, имхо. _______________ Возможно, но до ВТОРОЙ как вы не опустимся...

17:17

Производственник

Все чемпионы пойдут на ветчину

17:11

Привет от дилетанта!

King's Bounty IIII Цыган проклял Зенит ! не видать Зенитушке золота... 17:06 ----------------------- Изучай состав ФНЛ, скоро вам там играть, имхо.

17:08

King's Bounty IIII

Цыган проклял Зенит ! не видать Зенитушке золота...

17:06

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Уже сейчас понятно ,что все будет криво. А все из-за идиотской системы осень-зима.

17:05

Привет от дилетанта!

Hummel Привет от дилетанта! - Хрюшки то чемпионы, а вот бронзовый Газпром - это действительно смешно! Можешь ржать дальше) 16:53 -------------------------- Раз в 20 лет, дажж, Лестер чемпионат Англии выигрывает и опять про него все забывают.))

17:03

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Привет от дилетанта! Хрюшки такие смешные, когда верещат.Бу-га-га....Они даже когда спят,и то смешные)))

16:54