В "Краснодаре" прокомментировали ситуацию с трансфером Жиго в "Спартак"

Гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг высказался о переходе защитника "Гента" Самуэля Жиго в "Спартак". Сегодня официальный сайт красно-белых сообщил что 24-летний француз подписал контракт на четыре года.
– Верна ли информация, что ваш клуб также интересовался Жиго? – вопрос Хашигу.
– Мы собирались приобрести двух защитников, и если честно, думали, что по Жиго вопрос практически решён. Мы больше года вели его. Скажу больше – зимой контактировали с игроком, он знал о нашем интересе, но тогда не рассматривал вариант переезда в Россию. Но в это трансферное окно согласие было получено. Я лично летал в Бельгию, общался с футболистом и его агентом, и в итоге мы договорились. Параллельно разговаривали с "Гентом", сделали два предложения, и были близки к завершению сделки. И после этого я случайно узнаю о том, что в переговоры вмешался "Спартак". Мы предупредили коллег, что находимся в заключительной стадии, и другому клубу из России в данном случае некорректно проявлять активность. Но менеджмент москвичей проигнорировал наше обращение. И как вы знаете, странные вещи при переходе футболистов между нашими клубами происходят уже не первый раз. Удивлены таким уровнем уважения со стороны "Спартака". Но свет клином на этом защитнике не сошёлся, а выводы мы для себя сделали. (Сергей ЕГОРОВ)
ЗЮК:
Бу-га-га!,ты самостоятельно в унитаз попасть не можешь.Проспись.
19:38
SS-1525-Sergey
Жидо из этого клуба обычно так и ведут себя, по-свински, вот трансфер по Жиго подтвердил.
19:38
Бронзовый Солдат
Где то улыбнулся один Смолов, когда в "Краснодаре" заговорили о джентльменстве и уважении.
19:37
ЗЮК:
Он идиот?Если один клуб торгуется,то другой должен уйти?Опять нагнетается обстановка.
19:37
xto eto
Удивительно такое читать от офишала. "Мы ни х.. не можем, потому что другие работают лучше". Пусть Краснодар сразу кружочком обведет тех кого он "ведет" и разошлет всем.
19:37
Бу-га-га!
Самостоятельно только Педрош способны отыскать и подписать.)))
19:34
Spchamp1979
Любой настоящий Гладиатор готов в любой момент нас рать Быку!!!
19:34
Jean4
Это вам ответочка за Смолова прилетела! =)))
19:31
клад555
Ну а что от них ожидать-то?
19:29
der sad
что-то я не помню, чтобы Краснодар поступил по джентльменски, когда Спартак Смолова хотел приобрести
19:25
wam
Хашиг ведет себя не солидно. По сути он между клубами создает не здоровую обстановку.
19:25
Bibigon2000
свиньи,они такие...свиньи
19:25
баламошка
Жиго с децтва за Спартак.
19:25
Гарик "внук Наташи" Попов
В чём некорректность?
19:24
Russellmoto
Кто успел тот и...
19:22
wader777
можно подумать, на игроков никогда не претендует более одного клуба. Детсадовкие обиды
19:21
Жорик Вартанов
наверное многие забыли про Дриуси, но никто не жаловался, это футбол, кто больше предложил тот и забрал
19:20
Grigorian
Менеджиент Спартака поступил ПО-СВИНСКИ
19:18