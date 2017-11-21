"Урал" сыграет с "Арсеналом" в манеже?

Президент "Урала" Григорий Иванов допустил, что клуб попросит о переносе матча 20-го тура премьер-лиги с тульским "Арсеналом" в манеж. Начало матча запланировано на 17.00 по московскому времени.

– С "Краснодаром" сыграем на поле. А вот следующий домашний матч с тульским "Арсеналом" (8 декабря), возможно, попросим сыграть в манеже. Посмотрим. Думаю, могут нам разрешить. Обратимся и в РФПЛ, и в Тулу, – сказал Иванов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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