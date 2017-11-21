"Урал" сыграет с "Арсеналом" в манеже?

Президент "Урала" Григорий Иванов допустил, что клуб попросит о переносе матча 20-го тура премьер-лиги с тульским "Арсеналом" в манеж. Начало матча запланировано на 17.00 по московскому времени.
– С "Краснодаром" сыграем на поле. А вот следующий домашний матч с тульским "Арсеналом" (8 декабря), возможно, попросим сыграть в манеже. Посмотрим. Думаю, могут нам разрешить. Обратимся и в РФПЛ, и в Тулу, – сказал Иванов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Millwall82
Меня удивляет одно, почему на всю страну лишь один крытый стадион и почему за Уралом не был построен ни один стадион??? Не Россия что ли, а 35 млн человек не русские (ельцинское "россиян"не переношу)?
17:23
lavar
Зачем в манеж? Лучше дальше на морозе ноги ломать.
17:16
marksan
SeverskSoyer____ И где в России есть футбольные манежи, хотя бы на пять тысяч зрителей? Не смешите зрителей!
17:10
marksan
Посмеялся! Может все в манеж перейдём, если г-н Иванов не может соблюдать требования РФПЛ?
17:08
SeverskSoyer
Сами при переходе на осень-весну заставляли манежи строить. А теперь играть не дают.
17:01