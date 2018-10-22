"Урал" подписал контракт с Шанбиевым

"Урал" заключил контракт с игроком молодежной сборной России Шамсиддином Шанбиевым, информирует пресс-служба клуба.

21-летний защитник перешел в состав екатеринбургской команды на правах свободного агента. Шанбиев уже присоединился к "Уралу" и проводит в составе своего нового клуба тренировки. Зимой во время трансферного окна футболист будет внесен в заявку клуба для участия в РПЛ.

Шанбиев отыграл три сезона в ФНЛ в составе "Спартака-2". Игрок также вызывался в юношеские сборные России. В марте текущего года он принял участие в двух отборочных матчах молодежного первенства Европы. Вместе с ним наша молодежная сборная обыграла сверстников из Гибралтара и Македонии.