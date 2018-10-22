"Урал" подписал контракт с Шанбиевым

"Урал" заключил контракт с игроком молодежной сборной России Шамсиддином Шанбиевым, информирует пресс-служба клуба.
21-летний защитник перешел в состав екатеринбургской команды на правах свободного агента. Шанбиев уже присоединился к "Уралу" и проводит в составе своего нового клуба тренировки. Зимой во время трансферного окна футболист будет внесен в заявку клуба для участия в РПЛ.
Шанбиев отыграл три сезона в ФНЛ в составе "Спартака-2". Игрок также вызывался в юношеские сборные России. В марте текущего года он принял участие в двух отборочных матчах молодежного первенства Европы. Вместе с ним наша молодежная сборная обыграла сверстников из Гибралтара и Македонии.
🔥Новость, которую вы, наверняка, не ждали 😀– ФК Урал (@FCURAL) 22 октября 2018 г.
⚽️У нас новичок! Знакомьтесь: Шамсиддин Шанбиев!
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👉Родился: 18.02.97 (21 год)
👉Гражданство: Россия🇷🇺
👉Амплуа: защитник
👉Предыдущий клуб: "Спартак-2"
👉Рост: 181 см
👉Вес: 73 кг
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Подробнее: https://t.co/Y69HkUXPRB pic.twitter.com/n5O6mOLOe8