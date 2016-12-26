"Урал" подписал контракт с 21-летним игроком "Енисея"

"Урал" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Александром Ломакиным. Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на 4,5 года и уже в январе он начнет подготовку ко второй части чемпионата России.

Ломакин является воспитанником столичных "Спартака" и "Локомотива". С 2014 года он выступал в ФНЛ за "Енисей", а в текущем сезоне записал на свой счет 4 гола в 18 матчах чемпионата. Также он забил 3 мяча в Кубке страны, один из которых выбил ЦСКА из розыгрыша турнира в 1/16 финала.

"Урал" на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России и находится в зоне стыковых матчей.