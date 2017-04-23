"Урал" будет добиваться пожизненной дисквалификации арбитра Еськова

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб будет добиваться, чтобы Алексея Еськова, арбитра матча 24-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2), отстранили пожизненно за ошибки. В первой игре на стадионе "Санкт-Петербург" Еськов удалил трех игроков гостей: Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.
– Мы все отметили в рапорте делегата, а в протоколе не имеем права писать жалобу, – приводит ТАСС слова Иванова. – Мое мнение, что судья работал предвзято, сейчас посмотрим, какое решение вынесет комиссия. Будем бороться, но мое мнение, что такой судья вообще не должен судить, мы будем добиваться, чтобы его отстранили вообще, чтобы другим неповадно было, ведь надо, чтобы такие люди заканчивали с судейством. Вся страна видела это, все об этом говорят, мне позвонили много людей, среди которых не только наши болельщики.
Разбор судейства Алексея Еськова //
"Зенит" - "Урал", "Ростов - "Спартак". "Судье не раз шепнем: "Merci beaucoup!"
shiko56
platunum 1991 только что пр ТВ десять повторов и специалисты чётко разьяснили, что по требованиям ФИФАв все удаления по делу, но это по повторами и еду понятно. Забыли только Дзюбу удалить.Да Зенит не заслужил победу, но правила, есть правила, нравятся они тебе или нет.
19:55
DENsid
Иванов решил цирк устроить )) Ну-ну, матчи с Тереком если вспомнить, то кого-то тоже надо пожизненно дискалифицировать ! У нас и так судей с гулькин х.., так давайте всех уберём и пусть играют по понятиям (Рабинер уже предложил, правда в УЕФА будут чуть-чуть против). У нас как обычно борются только с последствиями.
19:52
King's Bounty 161
irfa23 Зенит в Питере почти все арбитры судят предвзято. Если всех пожизненно дисквалифицируют, кто судить будет??))) ____________ наемники
19:31
irfa23
И у Гончаренко надо спросить, почему он сбежал из Урала...)))
19:30
irfa23
Зенит в Питере почти все арбитры судят предвзято. Если всех пожизненно дисквалифицируют, кто судить будет??)))
19:27
Тот самый Зануда
Федун: «Сделаю всё, чтобы Карасёв больше не судил».А тут какой то Иванов.))
19:24
pafalex
А когда под Терек ложились -за это дисквалифицировать не нужно... А Еськов прав в каждом своем решении и если вдруг наши ненормальные начнут компанию по отстранению- Еськов должен на самом высоком уровне - вплоть до уефа -показать запись и там то уж точно скажут что он прав на все 100%...
19:20
Platinum1991
Наказывать и отстранять арбитра Еськова надо ОДНОЗНАЧНО и безо всяких вопросов! Это ГРУБЕЙШИЕ ошибки арбитра встречи, которые перечеркнули все старания УРАЛА на справедливое и честное судейство. А если бы были СВОЕВРЕМЕННО введены видео повторы, то таких ошибок арбитра Еськова можно было бы избежать! Судья сломал всю игру и СКАНДАЛЬНО помог Зениту отобрать очки у Урала! Так судить и чудить НЕЛЬЗЯ! Урал потерял очки после ГРУБЕЙШИХ судейских ошибок Еськова в пользу Зенита! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! Главный арбитр матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" не имел права засчитывать гол Бранислава Ивановича в ворота гостей. Защитник хозяев нарушил правила в голевой атаке, врезавшись во вратаря. Арбитр Еськов должен был удалить не только Романа Емельянова, но и Дзюбу. – Еськов назначил странный штрафной, с которого "Зенит" забил. Этот мяч нельзя было засчитывать! Иванович нарушил правила, врезавшись во вратаря. Дзюба заслужил красную карточку за удар локтем в спину игрока "Урала". Арбитр Еськов оскандалился по полной судейской программе Будогосского, который на каждом углу КРИЧАЛ, что его программа развития российского судейства - "САМАЯ прогрессивная и лучшая в Мире"! Вот вам судейство Будогосского. Имеено безнаказанность скандальных судей и потокание им Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС - приводит к таким судейским СКАНДАЛАМ!!! Наказывать и отстранять арбитра Еськова надо ОДНОЗНАЧНО и безо всяких вопросов!
19:16
Slim Taller
Урал останется бандформированием до тех пор,пока им руководит Г.Иванов.Нужны ли такие команды,продающие матчи?!
19:13
Монте-Кристо(Мститель) .
Страной правит газпромовская гидра. Зенит ее Политпроект. Гидра не станет отрубать одну из своих голов. Вообще бесполезно рубить головы. Надо гидру разить в сердце. Вырвать его и отправить в Гаагу. И гидра сдохнет.
19:05
ikleim
Серость правит умами. Надо знать и любить матчасть( правила), все удаления Урала правильные (что и подтвердит департамент судейства РФС), единственное, что можно предъявить неудаление Дзюбы. А знатоков футбола отсылаю сюда- удаление Гранквиста в матче с Ниццой http://mtv24.ru/v/518279/LTQzOTI3MjU3XzQ1NjIzOTE5OQ/ . Умные всё поймут , а с баламошками о чём говорить?
19:05
баламошка
Швырнуть в следующем матче из катапульты Еськова в толпу фанатов Урала!
19:04
Versus67
Пожизненную пенсию от "газпрома" получит.
19:01
баламошка
Продажного немытого голубца - сослать на галеры Северного флота!
19:01
Komendant1
А Иванова надо было давно отстранить от футбола пожизненно за договорняки.
19:01
aug081266
Газпром отмажет.Ему же еще дальше играть...
18:59
Убивашка
Глупый скорее тебя, подсадить, на мозги, чтобы хоть немного появилось
18:58
King's Bounty 161
баламошка Вздёрнуть немытую собаку на рубиновой звезде Спасской башни! ______________ заказчика ?
18:57
SP2
Сами додумались или Спартак подсказал? ))
18:56
Глупый
Его надо не наказать(судью),не отстранить , а посадить ну на годик хотя бы.
18:55
Убивашка
100% желтая, а дилетанты всё не унимаются
18:52
Убивашка
100% желтая, а слабоумные всё не унимаются
18:51
баламошка
Вздёрнуть немытую собаку на рубиновой звезде Спасской башни!
18:51
Андрей Палыч 1979
А вот моё мнение,что этот типо президент Иванов замешан в договорняках.Вся страна видела этот цирк с Тереком и не раз.И вся страна об этом говорит.Пусть компитентные органы провидут расследование.Если договорняк имел место,то Иванова пожизненно дисквалифицировать от футбола,а Урал отправить в ФНЛ,как в своё время было в Италии с Ювентусом.
18:50
баламошка
Сварить голубца в кипятке!
18:49
Ботаникум
Как можно? Еська "подарил" городу на Неве ПРАЗДНИК и три очка "Звениту", читай Газпрёму!!! И где уж Г.Иванову тягаться с "шайкой" Миллера???......
18:48
ростовский свин
рассстрелять....
18:48
dv2205
иванов самый еванутый в нашем футболе человек - судья не совершил критических ошибок -- иванов сам перевозбудился а ж-там лишь бы жареного
18:47
King's Bounty 161
Что то народ против Зенита. То Спартак, то Урал....
18:46
novic
Вся страна видела что? Что все карточки по делу?
18:43