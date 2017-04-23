"Урал" будет добиваться пожизненной дисквалификации арбитра Еськова

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб будет добиваться, чтобы Алексея Еськова, арбитра матча 24-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2), отстранили пожизненно за ошибки. В первой игре на стадионе "Санкт-Петербург" Еськов удалил трех игроков гостей: Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.

– Мы все отметили в рапорте делегата, а в протоколе не имеем права писать жалобу, – приводит ТАСС слова Иванова. – Мое мнение, что судья работал предвзято, сейчас посмотрим, какое решение вынесет комиссия. Будем бороться, но мое мнение, что такой судья вообще не должен судить, мы будем добиваться, чтобы его отстранили вообще, чтобы другим неповадно было, ведь надо, чтобы такие люди заканчивали с судейством. Вся страна видела это, все об этом говорят, мне позвонили много людей, среди которых не только наши болельщики.

Разбор судейства Алексея Еськова //

"Зенит" - "Урал", "Ростов - "Спартак". "Судье не раз шепнем: "Merci beaucoup!"