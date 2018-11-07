"Уфа" подтвердила увольнение Томарова и назначение Кириченко

Сергей Томаров ушел с поста главного тренера "Уфы", сообщает официальный сайт клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Кириченко.

Сообщается, что клуб удовлетворил прошение Томарова об отставке. 36-летний специалист возглавил "Уфу" в июне нынешнего года. Под его руководством команда дебютировала в Лиге Европы, где преодолела два квалификационных раунда, одержала одну победу, сыграла четыре ничьих и потерпела одно поражение. В Чемпионате России уфимцы под руководством Томарова провели 13 матчей, в которых лишь дважды одержали победы, потерпели шесть поражений и пять раз сыграли вничью. На данный момент команда занимает 13-е место.

41-летний Дмитрий Кириченко – обладатель титула лучшего снайпера премьер-лиги в 2002 и 2005 году, чемпион страны и обладатель Кубка России. В разные годы выступал за ЦСКА, "Ростов" и "Мордовию". С 2014 года входил в тренерский штаб "Ростова", дважды исполняя обязанности главного тренера. В тренерском штабе "Уфы" с лета 2018 года.

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