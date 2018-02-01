16:54 | Футбол — РФПЛ

Участие Глушакова в матче с "Хэбэй Чайна Форчун" под вопросом

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков сегодня прошел медицинское обследование, которое выявило у него сильный ушиб поясницы. Полузащитник получил повреждение во вчерашнем контрольном матче с софийским ЦСКА (0:0). Участие футболиста в игре против "Хэбэй Чайна Форчун" находится под вопросом.

- Сегодня и завтра Денис будет заниматься по индивидуальной программе. Его участие в субботней контрольной игре с китайским клубом "Хэбэй Чайна Форчун" пока под вопросом, – цитирует пресс-служба клуба руководителя медицинского департамента "Спартака" Михаила Вартапетова.

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-02-01-uchastiye_glushakova_v_matche_s_kitaytsami_pod_voprosom/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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К.Б.Ын

канюшня балгарская такая же костоломская, как и канюшня гинеровская. Предлагаю Киркорова лишить гражданства РОССИИ и отправить к цыганам !

20:52

Kot, kotoryi

Отдыхай, Дэн!!

17:46