Участие Глушакова в матче с "Хэбэй Чайна Форчун" под вопросом

Капитан "Спартака" Денис Глушаков сегодня прошел медицинское обследование, которое выявило у него сильный ушиб поясницы. Полузащитник получил повреждение во вчерашнем контрольном матче с софийским ЦСКА (0:0). Участие футболиста в игре против "Хэбэй Чайна Форчун" находится под вопросом.
- Сегодня и завтра Денис будет заниматься по индивидуальной программе. Его участие в субботней контрольной игре с китайским клубом "Хэбэй Чайна Форчун" пока под вопросом, – цитирует пресс-служба клуба руководителя медицинского департамента "Спартака" Михаила Вартапетова.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-02-01-uchastiye_glushakova_v_matche_s_kitaytsami_pod_voprosom/
К.Б.Ын
канюшня балгарская такая же костоломская, как и канюшня гинеровская. Предлагаю Киркорова лишить гражданства РОССИИ и отправить к цыганам !
20:52
Kot, kotoryi
Отдыхай, Дэн!!
17:46