Участие Глушакова в матче с "Хэбэй Чайна Форчун" под вопросом

Капитан "Спартака" Денис Глушаков сегодня прошел медицинское обследование, которое выявило у него сильный ушиб поясницы. Полузащитник получил повреждение во вчерашнем контрольном матче с софийским ЦСКА (0:0). Участие футболиста в игре против "Хэбэй Чайна Форчун" находится под вопросом.



- Сегодня и завтра Денис будет заниматься по индивидуальной программе. Его участие в субботней контрольной игре с китайским клубом "Хэбэй Чайна Форчун" пока под вопросом, – цитирует пресс-служба клуба руководителя медицинского департамента "Спартака" Михаила Вартапетова.