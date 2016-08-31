14:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тест "СЭ". Будет ли "Спартак" чемпионом?

"Спартак" не становился чемпионом с 2001 года. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
"Спартак" не становился чемпионом с 2001 года. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
0
0
0
18
"Спартак" после пяти туров – единоличный лидер чемпионата. Отличный повод болельщикам красно-белых вспомнить славные 90-е! Тест "СЭ" о золотых временах "Спартака".
 

Опрос

Как "Спартак" выступит под началом Карреры в чемпионате?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: "Спартак" - Каррера вместо Аленичева и Бердыева

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (18)
Войти, чтобы оставить комментарий

Гаттузо зол!

Все ясно. Первая баранка будет уже в ближайшем матче от Локо, а дальше по накатанной на почетное 6-е место.

15:47

= Даль =

Шляпин Силькеборг Максимка навсегда!

15:42

VictorHeinrich

Хахахаха !!!!!! ))))))))

15:36

blue-white!

Только для Срамтака после 5 туров могут такой тест забабахать...))) Вот поэтому народно-позорные и не будут чемпионами!)))

15:31

lev48

Обязательно будет чемпионом,но только в следующем сезоне в ФНЛ.

15:16

Р.Наноноко

Обязательно!

15:09

leonmarmol

1. Эта суета вокруг Спартака уже напоминает приступы геморроя! 2. О судьях. Почему циничные судейские мошенничества остаются у нас безнаказанными? Придумал пенальти - плати штраф 50 тыс.р, зажмурился не вовремя - 20 тыс.р.

14:57

Ковтун

футбол2018 а если все же будет?

14:55

Излучение Промкооперации и Пищев

"Как назвал "СЭ" в одном из своих заголовков спартаковцев образца 1996 года под руководством Ярцева?" /// Если бы СЭкс не был проспартаковской газетой, он бы назвал тот чемпионат судейско-закулисным фарсом! Триумвират Колосков-Хусаинов-Романцев подковерными методами вытянули средненькую команду на самый верх... Но СЭксу оно только в радость... ПОЗОР!!!

14:43

sdhl

Андрей Краснодарский Издание принадлежит Газпром-медиа. Т.е. по сути Зениту.)) Просто в редакции не виноваты, что Спартак самый популярный клуб, потому и пишут про то, что наиболее интересно большинству.)

14:34

Тропическая гемангиома Мовсисяна

спартак печенен! ))))

14:31

xueks

да будет будет отъе.. только

14:30

Спартак_69_

Читаю почти все, что газета пишет про команду, но это по моему уже перебор! Сглазите команду гады:).

14:29

Андрей Краснодарский

Пока Федун хозяин - не будет ни когда!!! А СЭ предложение. Переименуйте себя в Спартак-экспресс. Честно, Вы уже своим СМ достали всех.

14:28

Wild Weasel

Platinum1991, опять двойные стандарты!!! Столько слов про Спартак, а про гораздо более явные ГинерВсёКупил и ГазпромВсёКупил только пара слов в самом конце??? А ведь именно "ошибки" судей в матчах ЦСКА и Зенита в последние годы намного, как сейчас говорят, резонанснее - Спартак барахтался на границе зоны ЛЕ, а эти чемпионства по очереди получали! Очень надеюсь, что наконец-то в этом году и ФедунВсехКупит!!! )))))))))

14:23

футбол2018

СЭ, как же ты задолбал уже своим спартаком! Успокойтесь ! НЕ будет!!

14:19

Wild Weasel

Никакой связи с гипотетическим чемпионством... ((( Если что, у меня только 14 правильных ответов (((

14:17

Platinum1991

БУДЕТ ЛИ "СПАРТАК" ЧЕМПИОНОМ? НЕ БУДЕТ!!! Мы это уже где-то видели! Мы это уже где-то, и НЕ РАЗ, слышали!!! Не припомните где??? Не припоминаете??? Так я вам ПРИПОМНЮ и напомню, что Спартак эти сказки рассказывает ежегодно. Каждый год мы слушаем, одни и те же сказки старого Арбата - о некогда "великом" и "могучем" Спартаке, который каждый год будет чемпионом, а когда год проходит, то Спартак оказывается у разбитого корыта несбывшихся чемпионских АМБИЦИЙ! А воз и НЫНЕ ТАМ! Ничего не меняется! Меняются только тренеры, как перчатки. А чемпионские и кубковые амбиции куда-то и РЕЗКО бесследно ИСЧЕЗАЮТ, как ТЕНИ в спартаковский ПОЛДЕНЬ! Спартак пока ВЫЕЗЖАЕТ за счёт судей! Они помогают Спартаку отбирать очки у остальных команд. Надо ввести видео повторы и НАВСЕГДА отбить охоту у судей помогать Спартаку, другим московским командам и Зениту, согласно цене вопроса! Только видео повторы помогут побороть судейскую коррупцию в российском футболе!

14:11

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ