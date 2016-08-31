Тест "СЭ". Будет ли "Спартак" чемпионом?
"Спартак" не становился чемпионом с 2001 года. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
"Спартак"
после пяти туров – единоличный лидер чемпионата. Отличный повод болельщикам красно-белых вспомнить славные 90-е! Тест "СЭ" о золотых временах "Спартака".
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Как "Спартак" выступит под началом Карреры в чемпионате?
Гаттузо зол!
Все ясно. Первая баранка будет уже в ближайшем матче от Локо, а дальше по накатанной на почетное 6-е место.
15:47
= Даль =
Шляпин Силькеборг Максимка навсегда!
15:42
VictorHeinrich
Хахахаха !!!!!! ))))))))
15:36
blue-white!
Только для Срамтака после 5 туров могут такой тест забабахать...))) Вот поэтому народно-позорные и не будут чемпионами!)))
15:31
lev48
Обязательно будет чемпионом,но только в следующем сезоне в ФНЛ.
15:16
Р.Наноноко
Обязательно!
15:09
leonmarmol
1. Эта суета вокруг Спартака уже напоминает приступы геморроя! 2. О судьях. Почему циничные судейские мошенничества остаются у нас безнаказанными? Придумал пенальти - плати штраф 50 тыс.р, зажмурился не вовремя - 20 тыс.р.
14:57
Ковтун
футбол2018 а если все же будет?
14:55
Излучение Промкооперации и Пищев
"Как назвал "СЭ" в одном из своих заголовков спартаковцев образца 1996 года под руководством Ярцева?" /// Если бы СЭкс не был проспартаковской газетой, он бы назвал тот чемпионат судейско-закулисным фарсом! Триумвират Колосков-Хусаинов-Романцев подковерными методами вытянули средненькую команду на самый верх... Но СЭксу оно только в радость... ПОЗОР!!!
14:43
sdhl
Андрей Краснодарский Издание принадлежит Газпром-медиа. Т.е. по сути Зениту.)) Просто в редакции не виноваты, что Спартак самый популярный клуб, потому и пишут про то, что наиболее интересно большинству.)
14:34
Тропическая гемангиома Мовсисяна
спартак печенен! ))))
14:31
xueks
да будет будет отъе.. только
14:30
Спартак_69_
Читаю почти все, что газета пишет про команду, но это по моему уже перебор! Сглазите команду гады:).
14:29
Андрей Краснодарский
Пока Федун хозяин - не будет ни когда!!! А СЭ предложение. Переименуйте себя в Спартак-экспресс. Честно, Вы уже своим СМ достали всех.
14:28
Wild Weasel
Platinum1991, опять двойные стандарты!!! Столько слов про Спартак, а про гораздо более явные ГинерВсёКупил и ГазпромВсёКупил только пара слов в самом конце??? А ведь именно "ошибки" судей в матчах ЦСКА и Зенита в последние годы намного, как сейчас говорят, резонанснее - Спартак барахтался на границе зоны ЛЕ, а эти чемпионства по очереди получали! Очень надеюсь, что наконец-то в этом году и ФедунВсехКупит!!! )))))))))
14:23
футбол2018
СЭ, как же ты задолбал уже своим спартаком! Успокойтесь ! НЕ будет!!
14:19
Wild Weasel
Никакой связи с гипотетическим чемпионством... ((( Если что, у меня только 14 правильных ответов (((
14:17
Platinum1991
БУДЕТ ЛИ "СПАРТАК" ЧЕМПИОНОМ? НЕ БУДЕТ!!! Мы это уже где-то видели! Мы это уже где-то, и НЕ РАЗ, слышали!!! Не припомните где??? Не припоминаете??? Так я вам ПРИПОМНЮ и напомню, что Спартак эти сказки рассказывает ежегодно. Каждый год мы слушаем, одни и те же сказки старого Арбата - о некогда "великом" и "могучем" Спартаке, который каждый год будет чемпионом, а когда год проходит, то Спартак оказывается у разбитого корыта несбывшихся чемпионских АМБИЦИЙ! А воз и НЫНЕ ТАМ! Ничего не меняется! Меняются только тренеры, как перчатки. А чемпионские и кубковые амбиции куда-то и РЕЗКО бесследно ИСЧЕЗАЮТ, как ТЕНИ в спартаковский ПОЛДЕНЬ! Спартак пока ВЫЕЗЖАЕТ за счёт судей! Они помогают Спартаку отбирать очки у остальных команд. Надо ввести видео повторы и НАВСЕГДА отбить охоту у судей помогать Спартаку, другим московским командам и Зениту, согласно цене вопроса! Только видео повторы помогут побороть судейскую коррупцию в российском футболе!
14:11