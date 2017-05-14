"Терек" обыграл "Томь" и приблизился к зоне еврокубков

"Томь" на своем поле потерпела поражение от "Терека" в матче 28-го тура чемпионата России – 1:2. Победный гол на счету Аблая Мбенга.

Томская команда еще до 28-го тура потеряла математические шансы на сохранение места в премьер-лиге. Команда Валерия Петракова с 14-ю очками замыкает турнирную таблицу.

"Терек" набрал 45 очков и на один балл отстает от идущего четвертым "Краснодара". Напомним, что четвертое место дает право сыграть в Лиге Европы. Сегодня "Терек" может догнать "Ростов", если победит в домашнем матче "Рубин".

"Терек" последние два матча чемпионата России проведет на выезде – против "Спартака" и "Крыльев Советов". "Краснодар" также проведет две игры на выезде – против "Зенита" и "Томи". У "Ростова" после поединка с "Рубином" остались гостевым матчи с "Анжи" и "Оренбургом".

Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур

"Томь" (Томск) – "Терек" (Грозный) – 1:2 (0:0)

Голы: Лебеденко, 60 - угловой (0:1). Мбенг, 62 (0:2). Салахутдинов, 80 (1:2).

"Томь": Солосин, Сасин (Салахутдинов, 69), Пульич (Осипов, 66), Карымов, Митерев, Попов, Пугин, Чуперка, Баляйкин (Большунов, 66), Гвинейский, Голышев.

"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Родолфу, Семенов, Мохаммади, Торже (Лебеденко, 53), Пирис, Кузяев, Иванов (Балай, 74), Мбенг (Садаев, 72).

Предупреждения: Торже, 19. Карымов, 28. Пугин, 38. Сасин, 65. Иванов, 74.

Судьи: МАТЮНИН (Москва). Абусуев (Санкт-Петербург), Архипов (Ульяновск).

14 мая. Томск. Стадион "Труд".

"СЭ" вел трансляцию матча "Томь" – "Терек"