"Терек" обыграл "Томь" и приблизился к зоне еврокубков

"Томь" на своем поле потерпела поражение от "Терека" в матче 28-го тура чемпионата России – 1:2. Победный гол на счету Аблая Мбенга.
Томская команда еще до 28-го тура потеряла математические шансы на сохранение места в премьер-лиге. Команда Валерия Петракова с 14-ю очками замыкает турнирную таблицу.
"Терек" набрал 45 очков и на один балл отстает от идущего четвертым "Краснодара". Напомним, что четвертое место дает право сыграть в Лиге Европы. Сегодня "Терек" может догнать "Ростов", если победит в домашнем матче "Рубин".
"Терек" последние два матча чемпионата России проведет на выезде – против "Спартака" и "Крыльев Советов". "Краснодар" также проведет две игры на выезде – против "Зенита" и "Томи". У "Ростова" после поединка с "Рубином" остались гостевым матчи с "Анжи" и "Оренбургом".
Чемпионат России
Премьер-лига
28-й тур
"Томь" (Томск) – "Терек" (Грозный) – 1:2 (0:0)
Голы: Лебеденко, 60 - угловой (0:1). Мбенг, 62 (0:2). Салахутдинов, 80 (1:2).
"Томь": Солосин, Сасин (Салахутдинов, 69), Пульич (Осипов, 66), Карымов, Митерев, Попов, Пугин, Чуперка, Баляйкин (Большунов, 66), Гвинейский, Голышев.
"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Родолфу, Семенов, Мохаммади, Торже (Лебеденко, 53), Пирис, Кузяев, Иванов (Балай, 74), Мбенг (Садаев, 72).
Предупреждения: Торже, 19. Карымов, 28. Пугин, 38. Сасин, 65. Иванов, 74.
Судьи: МАТЮНИН (Москва). Абусуев (Санкт-Петербург), Архипов (Ульяновск).
14 мая. Томск. Стадион "Труд".
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fctomtomsk#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #ТомьТерек 1:2 80' Руслан Салахутдинов pic.twitter.com/rf59vOgzSe– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 мая 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcterek#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #ТомьТерек 0:2 62' Аблае Мбенг pic.twitter.com/ao5hVP0XIi– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 мая 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcterek#НашФутбол #РФПЛ. 28-й тур. #ТомьТерек 0:1 60' Игорь Лебеденко pic.twitter.com/JFELoxncys– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 мая 2017 г.
budulay1974
Я думаю разрешат. Сборная же играла. Никаких предпосылок что там играть нельзя нет
14:47
zema1905
Интересно Тереку разрешат играть в Грозном если попадет в еврокубки?
14:46
budulay1974
Да вот сейчас Терек в Москве будет биться. А нам проигрывать у себя дома никак нельзя. Все таки дома будем отмечать наше Чемпионство. Даже как то неудобно перед Тереком становится, что они нас Чемпионами сделали официально, а мы их в Европу не пустим.
14:41
King's Bounty IIII
shpasic Спартак в следующем туре его отдалит от зоны еврокубков) _______________ ДА !
14:23
shpasic
Спартак в следующем туре его отдалит от зоны еврокубков)
14:05