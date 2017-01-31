20:14 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спортинг" объявил об аренде Ласина Траоре

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Нападающий "Монако" Ласина Траоре перешел в хихонский "Спортинг", сообщает клубная пресс-служба. Испанцы арендовали форварда до конца текущего сезона. По слухам, за аренду форварда "Спортинг" заплатил один миллион евро.

Первую часть сезона африканец провел на правах аренды в ЦСКА. За армейский клуб 26-летний игрок провел 21 матч и забил шесть голов.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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цска 19781978

Да уж.Бревно каких поискать надо

21:56 31 января

Nara82

Ура. Ура. Урааа.

21:45 31 января

ЦСКА71

Вот и хорошо, ура товарищи. Совсем он у нас не прижился. Посмотрим как себя проявят те, кто остался. А Лосяшу- удачи на новом месте.

20:50 31 января

The glory !

отвалился черный буратино , слава яйцам

20:36 31 января

zeon111

Слава богу сплавили...

20:33 31 января

боевой конь

сплавили дерево и нагрузку ведомости тоже слили)))))

20:26 31 января

Helicopter

Совсем сдал. Для глубины состава оставить, молодёжи дорогу перекрыть. Так что удачи без нас.

20:21 31 января

spetrov

Ну все. Теперь выше - только звезды. :)

20:18 31 января

СереХа

Слава Богу ушел.

20:18 31 января

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