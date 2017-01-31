"Спортинг" объявил об аренде Ласина Траоре

Нападающий "Монако" Ласина Траоре перешел в хихонский "Спортинг", сообщает клубная пресс-служба. Испанцы арендовали форварда до конца текущего сезона. По слухам, за аренду форварда "Спортинг" заплатил один миллион евро.
Первую часть сезона африканец провел на правах аренды в ЦСКА. За армейский клуб 26-летний игрок провел 21 матч и забил шесть голов.
#RSGnews Lacina Traoré jugará en el Sporting hasta el final de la presente temporada ¡Bienvenido!– Real Sporting (@RealSporting) 31 января 2017 г.
Vídeo en la web.https://t.co/SqA4o8cleK pic.twitter.com/a2bJmkToAM
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Да уж.Бревно каких поискать надо
21:56 31 января
Nara82
Ура. Ура. Урааа.
21:45 31 января
ЦСКА71
Вот и хорошо, ура товарищи. Совсем он у нас не прижился. Посмотрим как себя проявят те, кто остался. А Лосяшу- удачи на новом месте.
20:50 31 января
The glory !
отвалился черный буратино , слава яйцам
20:36 31 января
zeon111
Слава богу сплавили...
20:33 31 января
боевой конь
сплавили дерево и нагрузку ведомости тоже слили)))))
20:26 31 января
Helicopter
Совсем сдал. Для глубины состава оставить, молодёжи дорогу перекрыть. Так что удачи без нас.
20:21 31 января
spetrov
Ну все. Теперь выше - только звезды. :)
20:18 31 января
СереХа
Слава Богу ушел.
20:18 31 января