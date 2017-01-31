"Спортинг" объявил об аренде Ласина Траоре

Нападающий "Монако" Ласина Траоре перешел в хихонский "Спортинг", сообщает клубная пресс-служба. Испанцы арендовали форварда до конца текущего сезона. По слухам, за аренду форварда "Спортинг" заплатил один миллион евро.

Первую часть сезона африканец провел на правах аренды в ЦСКА. За армейский клуб 26-летний игрок провел 21 матч и забил шесть голов.