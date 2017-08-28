"Спартак" проявляет интерес к Лестьенну

Как стало известно "СЭ", "Спартак" проявляет интерес к бельгийскому форварду "Рубина" Максиму Лестьенну. По нападающему есть сразу несколько предложений. На субботнем матче против "Тосно" (1:0) за Лестьенном следили скауты двух итальянских клубов, а также представители москвичей.
Сам 25-летний футболист больше склоняется к варианту с возвращением в Европу, однако красно-белые готовы заплатить за него казанцам большую сумму, нежели итальянцы. К тому же дополнительным фактором в пользу Москвы может стать участие "Спартака" в Лиге чемпионов.
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев не скрывает, что до закрытия трансферного окна Казань может покинуть большая группа игроков, так как клубу необходимо соответствовать требованиям финансового fair play.
"Рубин" приобрел Лестьенна прошлым летом у голландского ПСВ. Сумма трансфера оценивалась в 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне бельгиец забил два гола в трех матчах.
Помпей
Нерест лосося для пищевика в этом году закончится пустыми сетями,икры не будет только если местный ротан заплывёт в тарасовский пруд))))
14:21
Помпей
Транферная компания федуна под лозунгом "продайте нам боже,что вам негоже"))))беляев,форбс,игбун,фатай,огуде вот икра))))
14:19
Гаттузо Крут!!!!!!#!
....и вот почему! Лучше бы за 40 Озила купили.
14:16
alex-ls
не получилось с Бердыевым, решили игроков растащить всех :)
14:10
Raketa80s
Ну.
14:07
ЗЗ+
Че-то Спартак уже не знает кого купить - "берем всех".
14:06