"Спартак" проявляет интерес к Лестьенну

Как стало известно "СЭ", "Спартак" проявляет интерес к бельгийскому форварду "Рубина" Максиму Лестьенну. По нападающему есть сразу несколько предложений. На субботнем матче против "Тосно" (1:0) за Лестьенном следили скауты двух итальянских клубов, а также представители москвичей.

Сам 25-летний футболист больше склоняется к варианту с возвращением в Европу, однако красно-белые готовы заплатить за него казанцам большую сумму, нежели итальянцы. К тому же дополнительным фактором в пользу Москвы может стать участие "Спартака" в Лиге чемпионов.

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев не скрывает, что до закрытия трансферного окна Казань может покинуть большая группа игроков, так как клубу необходимо соответствовать требованиям финансового fair play.

"Рубин" приобрел Лестьенна прошлым летом у голландского ПСВ. Сумма трансфера оценивалась в 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне бельгиец забил два гола в трех матчах.