Совет директоров "Локо" оставил Семина главным тренером

Член совета директоров "Локомотива" Салман Бабаев сообщил, что главный тренер Юрий Семин останется на своем посту, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

- Остается ли Семин? Все на местах, - отметил Бабаев.

70-летний специалист вернулся на пост наставника "Локо" в конце августа 2016 года, подписав контракт сроком на один год. Красно-зеленые в минувшем сезоне заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата России и выиграли Кубок страны.

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