Совет директоров "Локо" оставил Семина главным тренером

Член совета директоров "Локомотива" Салман Бабаев сообщил, что главный тренер Юрий Семин останется на своем посту, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
- Остается ли Семин? Все на местах, - отметил Бабаев.
70-летний специалист вернулся на пост наставника "Локо" в конце августа 2016 года, подписав контракт сроком на один год. Красно-зеленые в минувшем сезоне заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата России и выиграли Кубок страны.
Юрий Семин: "Обсудили итоги сезона. Решения? Какие решения?
Семин первым убежал с совета директоров "Локо". "Решения? А какие могут быть решения?" pic.twitter.com/pzIDIFteQR– Филипп Папенков (@PippoGranato) 5 июня 2017 г.
serenky25
Как же так? Его уже ОИР на рыбалку пригласил.
16:20
Millwall82
Геркус засланный казачок, таких бы еще в руководство Спартака и ЦСКА.
16:19
Доктор-Ч
Надолго ли? До третьего поражения.
16:13