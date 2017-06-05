16:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Совет директоров "Локо" оставил Семина главным тренером

Юрий СЕМИН с Кубком России-2016/17. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Юрий СЕМИН с Кубком России-2016/17. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Член совета директоров "Локомотива" Салман Бабаев сообщил, что главный тренер Юрий Семин останется на своем посту, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

- Остается ли Семин? Все на местах, - отметил Бабаев.

70-летний специалист вернулся на пост наставника "Локо" в конце августа 2016 года, подписав контракт сроком на один год. Красно-зеленые в минувшем сезоне заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата России и выиграли Кубок страны.

Юрий Семин: "Обсудили итоги сезона. Решения? Какие решения?

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (3)
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serenky25

Как же так? Его уже ОИР на рыбалку пригласил.

16:20

Millwall82

Геркус засланный казачок, таких бы еще в руководство Спартака и ЦСКА.

16:19

Доктор-Ч

Надолго ли? До третьего поражения.

16:13