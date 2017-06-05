Юрий Семин: "Обсудили итоги сезона. Решения? Какие решения?

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин первым покинул заседание директоров клуба. Он не стал отвечать на вопросы журналистов, но дал понять, что судьбоносных решений не принято.
– Обсудили итоги сезона. По команде поговорили, по стадиону. Остальное вам расскажут другие.
– Какие-то решения приняты?
– А какие могут быть решения?..
– Итоги признаны удовлетворительными?
На это Семин ничего не ответил. Лишь пожал плечами и побежал, так как оказался под сильным дождем. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)
Семин первым убежал с совета директоров "Локо". "Решения? А какие могут быть решения?" pic.twitter.com/pzIDIFteQR– Филипп Папенков (@PippoGranato) 5 июня 2017 г.