Совдир "Локомотива" не выделил дополнительных денег на Дзюбу

Завершилось заседание совета директоров "Локомотива". На нем вместе с текущими результатами команды Юрия Семина обсуждалась трансферная кампания лета-2017.

Как стало известно "СЭ", дополнительных средств в текущем бюджете "Локо" на дополнительное усиление не предусмотрено. Это касается как форварда "Зенита" Артема Дзюбы, так и защитника "Спарты" Вячеслава Караваева. Впрочем, небольшая вероятность, что экс-армеец Караваев в последние дни трансферной кампании окажется в столичном клубе, все же сохраняется.

При этом задача "Локомотива", который после 8 туров занимает второе место и уступает лидирующему "Зениту" всего одно очко, оставлена прежней. Цель команды на сезон – выход в еврокубки.

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