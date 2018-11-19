СМИ: "Спартак" может подписать хавбека "Асколи" Нинковича

"Спартак" проявляет интерес к полузащитнику Николе Нинковичу, выступающему в клубе "Асколи" из итальянской серии Б. Как утверждает Tuttomercatoweb, скауты красно-белых неоднократно просматривали 23-летнего серба во время матчей.

Сообщается, что Нинкович может перейти в "Спартак" уже в январе. Transfermarket оценивает полузащитника в 800 000 евро.

В текущем сезоне Нинкович провел 11 матче за "Асколи", забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.

Все о чемпионате России - здесь