09:14 | Футбол — РФПЛ

СМИ: ЦСКА в контракте Бистровича прописал сумму отступных в размере 20 миллионов евро

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Сумма отступных в контракте полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича составляет 20 миллионов евро, информирует Index.hr. Вчера 19-летний хорват заключил с армейцами соглашение сроком на 4,5 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что армейцы заплатили за Бистровича 500 тысяч евро. Также в контракте игрока прописан пункт, по которому "Славен Белупо", его бывший клуб, получит 15 процентов от суммы последующей продажи. В этом сезоне он провел в чемпионате Хорватии 12 матчей.

ЦСКА купил. Но не нападающего // Таблица переходов РФПЛ

 
 
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КОММЕНТАРИИ (20)
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Valerio80

Сначала подумал про того пацана из Строгино. Чуть не поплохело. А это норм. новый Красич.

12:52

Бу-га-га!

Паласиос__ Надо хлам за 12 лямов покупать, как Педрошу?))) А днище мы на Энфилде лицезрели. Как там? "Мусор с родины водки"©?)))

12:01

Джаггер555

Хламина, а не футболист. Были бы задатки давно бы в топ клубах играл.

12:00

Dolphin75

Обычная практика

11:45

spetrov

Вы серьезно?? Человек который по таланту ниже нашего Пашалича. ----- budulay1974, ты у нас большой специалист в хорватском футболе, чтобы так сразу рассуждать об уровне таланта тех игроков?

11:42

К.Б.Ын

Буду президентом - первый пункт выдать это чучело Гинер брацкой укролине на растерзание :)

11:37

Паласиос

Днищенская команда, днищенские трансферы... Совсем уж упал Гинер, за копейки неизвестный хлам покупает...

11:34

К.Б.Ын

До сих пор не понятно, почему Гинер не отправлен в Окраину ! Это чучело там ждут )

11:29

71

shpasic бедняга, не в курсе, что в рабство попал.........................рабство - это у сектантов. А, пацану удачи в Клубе.

11:09

Бу-га-га!

budulay1974____ Ты про удачного и талантливого Пашалича дуду в лапти не обувай.))) То-то он, апосля АПЛ и Серии А в Шальке-07 очутился.)))

11:03

shpasic

бедняга, не в курсе, что в рабство попал.

11:03

kwazar312

что-то маловато...не меньше 100 надо,иначе Гинеру не будут больше продавать звезд за 100 000 долларов.

10:57

budulay1974

Вы серьезно?? Человек который по таланту ниже нашего Пашалича. Которого в 19 лет купил себе Челси и потом он играл удачно во франции и в Италии. Да и у нас в Спартаке за неполных 15 матчей В ЧР уже забил 4 гола и сделал 2 передачи отступные 20 лямов????

10:32

crazysun78

зарплата хоть соответствующая?

10:30

Митяй Антибомж

Продешевит Леннорыч нового Иньесту ))

10:12

sb1006

Уже появился спрос на него, раз "СЭ" пишет об отступных ?

10:10

nikitka2254

Надо сразу 50 лямов ставить как в Европе))))))))))))

10:05

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Надо баламошке капли прописать, может поправится. Хотя вряд ли. Если природа не дала мозгов акромя костного, то тут наука бессильна.

09:48

Jean4

Владимир Быстрович?

09:29

Vlаdimir

Он настолько крут?

09:23