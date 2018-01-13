СМИ: ЦСКА в контракте Бистровича прописал сумму отступных в размере 20 миллионов евро

Сумма отступных в контракте полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича составляет 20 миллионов евро, информирует Index.hr. Вчера 19-летний хорват заключил с армейцами соглашение сроком на 4,5 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что армейцы заплатили за Бистровича 500 тысяч евро. Также в контракте игрока прописан пункт, по которому "Славен Белупо", его бывший клуб, получит 15 процентов от суммы последующей продажи. В этом сезоне он провел в чемпионате Хорватии 12 матчей.