СМИ: ЦСКА в контракте Бистровича прописал сумму отступных в размере 20 миллионов евро

Сумма отступных в контракте полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича составляет 20 миллионов евро, информирует Index.hr. Вчера 19-летний хорват заключил с армейцами соглашение сроком на 4,5 года.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что армейцы заплатили за Бистровича 500 тысяч евро. Также в контракте игрока прописан пункт, по которому "Славен Белупо", его бывший клуб, получит 15 процентов от суммы последующей продажи. В этом сезоне он провел в чемпионате Хорватии 12 матчей.
Valerio80
Сначала подумал про того пацана из Строгино. Чуть не поплохело. А это норм. новый Красич.
12:52
Бу-га-га!
Паласиос__ Надо хлам за 12 лямов покупать, как Педрошу?))) А днище мы на Энфилде лицезрели. Как там? "Мусор с родины водки"©?)))
12:01
Джаггер555
Хламина, а не футболист. Были бы задатки давно бы в топ клубах играл.
12:00
Dolphin75
Обычная практика
11:45
spetrov
Вы серьезно?? Человек который по таланту ниже нашего Пашалича. ----- budulay1974, ты у нас большой специалист в хорватском футболе, чтобы так сразу рассуждать об уровне таланта тех игроков?
11:42
К.Б.Ын
Буду президентом - первый пункт выдать это чучело Гинер брацкой укролине на растерзание :)
11:37
Паласиос
Днищенская команда, днищенские трансферы... Совсем уж упал Гинер, за копейки неизвестный хлам покупает...
11:34
К.Б.Ын
До сих пор не понятно, почему Гинер не отправлен в Окраину ! Это чучело там ждут )
11:29
71
shpasic бедняга, не в курсе, что в рабство попал.........................рабство - это у сектантов. А, пацану удачи в Клубе.
11:09
Бу-га-га!
budulay1974____ Ты про удачного и талантливого Пашалича дуду в лапти не обувай.))) То-то он, апосля АПЛ и Серии А в Шальке-07 очутился.)))
11:03
shpasic
бедняга, не в курсе, что в рабство попал.
11:03
kwazar312
что-то маловато...не меньше 100 надо,иначе Гинеру не будут больше продавать звезд за 100 000 долларов.
10:57
budulay1974
Вы серьезно?? Человек который по таланту ниже нашего Пашалича. Которого в 19 лет купил себе Челси и потом он играл удачно во франции и в Италии. Да и у нас в Спартаке за неполных 15 матчей В ЧР уже забил 4 гола и сделал 2 передачи отступные 20 лямов????
10:32
crazysun78
зарплата хоть соответствующая?
10:30
Митяй Антибомж
Продешевит Леннорыч нового Иньесту ))
10:12
sb1006
Уже появился спрос на него, раз "СЭ" пишет об отступных ?
10:10
nikitka2254
Надо сразу 50 лямов ставить как в Европе))))))))))))
10:05
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Надо баламошке капли прописать, может поправится. Хотя вряд ли. Если природа не дала мозгов акромя костного, то тут наука бессильна.
09:48
Jean4
Владимир Быстрович?
09:29
Vlаdimir
Он настолько крут?
09:23