СМИ: Бывший нападающий "Челси" может перейти в "Спартак"

Нападающий "Амьена" Гаэль Какюта, права на которого принадлежат "Хэбэй Чайна Форчун", может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает Footmercato. В подписании контракта с игроком заинтересован "Спартак". Предполагается, что помимо красно-белых кандидатуру форварда рассматривает "Бэйцзин Гоань".

В текущем сезоне 26-летний француз провел в составе "Амьена" 25 матчей во всех турнирах и забил три гола. Свою профессиональную карьеру Какюта начал в "Челси". Он выступал за "синих" с 2009 по 2015 год, проведя в составе лондонцев шесть игр.

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