12:59 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Бывший нападающий "Челси" может перейти в "Спартак"

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Нападающий "Амьена" Гаэль Какюта, права на которого принадлежат "Хэбэй Чайна Форчун", может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает Footmercato. В подписании контракта с игроком заинтересован "Спартак". Предполагается, что помимо красно-белых кандидатуру форварда рассматривает "Бэйцзин Гоань".

В текущем сезоне 26-летний француз провел в составе "Амьена" 25 матчей во всех турнирах и забил три гола. Свою профессиональную карьеру Какюта начал в "Челси". Он выступал за "синих" с 2009 по 2015 год, проведя в составе лондонцев шесть игр.

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (22)
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Москвич1985

я немного поторопился со своим постом. Во-первых, не обратил внимание на его возраст. Во-вторых, если верить иным источникам, Какута (именно так) игрок сборной ДР Конго, а ни француз.

16:14

Москвич1985

во Франции сейчас очень сильное молодое поколение футболистов, возможно это классный игрок.

16:06

Джаггер555

Очередной Оланаре из Китая.

16:06

Семь ветров

Тот самый прикольный момент, когда слабоумные ишаки и немытые сливаются в едином оргазме от утки в которой упоминается Спартак)) бугагашат с пальца))

15:38

Бергкамп 10

NewOrder зимнее трансферное окно какого года ????---------этого года вася

15:20

К.Б.Ын

fedland Один раз Федун уже обращался к абрамовичу по вопросу приглашения сильного тренера якина. чем все закончилось мы знаем. теперь опять челси. гинер что-ли шаманит... 14:49--------- А почему ты думаешь, что ЛАФ к абрамовичу будет обращаться. Да и судьба абрамовича, как и многих птенцов эльцена в Англии сомнительна )))

15:07

fedland

Один раз Федун уже обращался к абрамовичу по вопросу приглашения сильного тренера якина. чем все закончилось мы знаем. теперь опять челси. гинер что-ли шаманит...

14:49

NewOrder

зимнее трансферное окно какого года ????

14:38

К.Б.Ын

Не видя человека, не осуждайте человека. Не будьте бакланами )

14:37

REM777

На 100% уверен - его никогда не будет в Спартаке

14:06

Jean4

"Китаец" забивший три гола... отличное приобретение.

13:54

echo2011

И снова "бывший"...Вот когда российские клубы начнут подписывать действующих игроков из таких команд,тогда и можно будет рассчитывать на успехи в еврокубках.А так-это объедки с барского стола.

13:54

Крюков Сергей

Бу-га-га!///6 лет - 6 игр. Берём!/// ================= "Забирайте". А то одна боль у твоих, без резалтов)

13:49

super_bear

Джимми Флойд Хассельбайнк?

13:37

Бергкамп 10

rastasick +1000000000

13:19

rastasick

какюта с детства за рабов

13:18

Бергкамп 10

Бармалей3000 себе оставьте или думаете Спартак ниже уровнем спартак ниже уровнем это факт!!сборы показали

13:15

Бу-га-га!

6 лет - 6 игр. Берём!

13:15

Бармалей3000

себе оставьте или думаете Спартак ниже уровнем

13:14

Бергкамп 10

какюта тебе подойдет спартак, такой же нулевой как и ты

13:06

гаттузо туп

Че,вааще там умом тронулись?

13:05