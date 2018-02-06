СМИ: Бывший нападающий "Челси" может перейти в "Спартак"

Нападающий "Амьена" Гаэль Какюта, права на которого принадлежат "Хэбэй Чайна Форчун", может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает Footmercato. В подписании контракта с игроком заинтересован "Спартак". Предполагается, что помимо красно-белых кандидатуру форварда рассматривает "Бэйцзин Гоань".
В текущем сезоне 26-летний француз провел в составе "Амьена" 25 матчей во всех турнирах и забил три гола. Свою профессиональную карьеру Какюта начал в "Челси". Он выступал за "синих" с 2009 по 2015 год, проведя в составе лондонцев шесть игр.
Москвич1985
я немного поторопился со своим постом. Во-первых, не обратил внимание на его возраст. Во-вторых, если верить иным источникам, Какута (именно так) игрок сборной ДР Конго, а ни француз.
16:14
Москвич1985
во Франции сейчас очень сильное молодое поколение футболистов, возможно это классный игрок.
16:06
Джаггер555
Очередной Оланаре из Китая.
16:06
Семь ветров
Тот самый прикольный момент, когда слабоумные ишаки и немытые сливаются в едином оргазме от утки в которой упоминается Спартак)) бугагашат с пальца))
15:38
Бергкамп 10
NewOrder зимнее трансферное окно какого года ????---------этого года вася
15:20
К.Б.Ын
fedland Один раз Федун уже обращался к абрамовичу по вопросу приглашения сильного тренера якина. чем все закончилось мы знаем. теперь опять челси. гинер что-ли шаманит... 14:49--------- А почему ты думаешь, что ЛАФ к абрамовичу будет обращаться. Да и судьба абрамовича, как и многих птенцов эльцена в Англии сомнительна )))
15:07
fedland
Один раз Федун уже обращался к абрамовичу по вопросу приглашения сильного тренера якина. чем все закончилось мы знаем. теперь опять челси. гинер что-ли шаманит...
14:49
NewOrder
зимнее трансферное окно какого года ????
14:38
К.Б.Ын
Не видя человека, не осуждайте человека. Не будьте бакланами )
14:37
REM777
На 100% уверен - его никогда не будет в Спартаке
14:06
Jean4
"Китаец" забивший три гола... отличное приобретение.
13:54
echo2011
И снова "бывший"...Вот когда российские клубы начнут подписывать действующих игроков из таких команд,тогда и можно будет рассчитывать на успехи в еврокубках.А так-это объедки с барского стола.
13:54
Крюков Сергей
Бу-га-га!///6 лет - 6 игр. Берём!/// ================= "Забирайте". А то одна боль у твоих, без резалтов)
13:49
super_bear
Джимми Флойд Хассельбайнк?
13:37
Бергкамп 10
rastasick +1000000000
13:19
rastasick
какюта с детства за рабов
13:18
Бергкамп 10
Бармалей3000 себе оставьте или думаете Спартак ниже уровнем спартак ниже уровнем это факт!!сборы показали
13:15
Бу-га-га!
6 лет - 6 игр. Берём!
13:15
Бармалей3000
себе оставьте или думаете Спартак ниже уровнем
13:14
Бергкамп 10
какюта тебе подойдет спартак, такой же нулевой как и ты
13:06
гаттузо туп
Че,вааще там умом тронулись?
13:05