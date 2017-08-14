Скрипченко - новый главный тренер "Анжи"

Белорусский специалист Вадим Скрипченко назначен на пост главного тренера "Анжи", информирует пресс-служба махачкалинцев. Подробности соглашения не разглашаются.
Ранее "СЭ" сообщал, что первую тренировку команды Скрипченко проведет 15 августа. В прошлом сезоне белорусский специалист тренировал "Крылья Советов" и "Урал".
Напомним, что после поражения в матче 6-го тура чемпионата России от московского "Динамо" (1:3) в отставку подал Александр Григорян. Позже она была удовлетворена руководством "Анжи".
Махачкалинская команда после 6 матчей имеет в своем активе три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.
Дополнительная информация
http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/vadim_skripchenko_glavnij_trener_anji140817/
L Osokin
кроме шуток...Скрипченко - физрук, имхо. Самару утопил, утопит и Махачкалу... сочувствую Анжи.
21:49
баламошка
Футбол без Валеры - деньги на ветер) Судя по всему Валерон сменит Карло в Баварии.
21:29
Izmegul
а как хорошо начинал...
21:23
sunseich
Ну и?
20:57
demetrio1977
Не будет: "Валера, верим!"????? Не верю...
20:57