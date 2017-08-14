20:45 | Футбол — РФПЛ

Скрипченко - новый главный тренер "Анжи"

5

 
Александр ГРИГОРЯН.Григорян: отставка в прямом эфире

Белорусский специалист Вадим Скрипченко назначен на пост главного тренера "Анжи", информирует пресс-служба махачкалинцев. Подробности соглашения не разглашаются.

Ранее "СЭ" сообщал, что первую тренировку команды Скрипченко проведет 15 августа. В прошлом сезоне белорусский специалист тренировал "Крылья Советов" и "Урал".

Напомним, что после поражения в матче 6-го тура чемпионата России от московского "Динамо" (1:3) в отставку подал Александр Григорян. Позже она была удовлетворена руководством "Анжи".

Махачкалинская команда после 6 матчей имеет в своем активе три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Скрипченко возглавит "Анжи"

Дополнительная информация

http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/vadim_skripchenko_glavnij_trener_anji140817/

5
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

L Osokin

кроме шуток...Скрипченко - физрук, имхо. Самару утопил, утопит и Махачкалу... сочувствую Анжи.

21:49

баламошка

Футбол без Валеры - деньги на ветер) Судя по всему Валерон сменит Карло в Баварии.

21:29

Izmegul

а как хорошо начинал...

21:23

sunseich

Ну и?

20:57

demetrio1977

Не будет: "Валера, верим!"????? Не верю...

20:57