Скрипченко - новый главный тренер "Анжи"

Белорусский специалист Вадим Скрипченко назначен на пост главного тренера "Анжи", информирует пресс-служба махачкалинцев. Подробности соглашения не разглашаются.

Ранее "СЭ" сообщал, что первую тренировку команды Скрипченко проведет 15 августа. В прошлом сезоне белорусский специалист тренировал "Крылья Советов" и "Урал".

Напомним, что после поражения в матче 6-го тура чемпионата России от московского "Динамо" (1:3) в отставку подал Александр Григорян. Позже она была удовлетворена руководством "Анжи".

Махачкалинская команда после 6 матчей имеет в своем активе три очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Скрипченко возглавит "Анжи"