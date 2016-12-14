Шамиль Газизов: "Васин вернулся в ЦСКА"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил "СЭ", что защитник Виктор Васин перешел в ЦСКА. 28-летний защитник играл за "Уфу" на правах аренды. В текущем сезоне Васин провел без замен все 17 матчей "Уфы" в премьер-лиге.

– Виктор Васин вернулся в ЦСКА. Армейцы активировали опцию контракта, – сказал Газизов. – Мы только рады, что Виктор будет в топ-клубе. Он должен играть на таком уровне, бороться за место в сборной России. Уверен, у футболиста останутся самые добрые воспоминания о нашем клубе. (Сергей АСТАХОВ)