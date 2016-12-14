16:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шамиль Газизов: "Васин вернулся в ЦСКА"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил "СЭ", что защитник Виктор Васин перешел в ЦСКА28-летний защитник играл за "Уфуна правах аренды. В текущем сезоне Васин провел без замен все 17 матчей "Уфы" в премьер-лиге.

Виктор Васин вернулся в ЦСКА. Армейцы активировали опцию контракта, – сказал Газизов. – Мы только рады, что Виктор будет в топ-клубе. Он должен играть на таком уровне, бороться за место в сборной России. Уверен, у футболиста останутся самые добрые воспоминания о нашем клубе. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Семь ветров

Два дурака помешанные на свинине повздорили.))

19:21

niik27772

ну все, теперь всем трындец

17:51

spetrov

Очень свежая информация. :)

17:27

DAVI SVININU!

Блудный Свин Это типа обещанное Гинером усиление? 17:02 не твоего ума дело!

17:05

Блудный Свин

Это типа обещанное Гинером усиление?

17:02

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