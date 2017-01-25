Шамиль Газизов: "Думаю, буквально через пару дней кто-то в "Уфе" появится"

Интервью "СЭ" дал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов. Он подчеркнул, что клуб разгружает зарплатную ведомость.

– Пока этой зимой из "Уфы" игроки только уходят. Когда же последуют приобретения?

– Что тут сказать? Васин вернулся в ЦСКА, Лунева позвал "Зенит". С ними все понятно.

– А Фомин, Сарнавский, Марсинью?

– Решили не продлевать соглашения с теми футболистами, у которых остается полгода контракта.

– Можно ли сказать, что клуб разгружает зарплатную ведомость?

– Да, немного разгружаем. Кроме того, пришли к выводу, что у нас должна быть небольшая скамейка. В чемпионате все-таки всего 30 туров, довольно большой перерыв между частями первенства, есть время восстановиться.

– Все же почему никого еще не подписали?

– Мы ищем качественных исполнителей. Это сложный момент. Но, думаю, буквально через пару дней кто-то у нас появится. Хотя трансферы такая вещь, что в последний момент что-то может и сорваться. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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