22:35 19 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шалимов, Кононов и Гончаренко назвали лучшим игроком 2016 года Смолова

Федор СМОЛОВ. Фото Виталий ТИМКИВ
Федор СМОЛОВ. Фото Виталий ТИМКИВ
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"СЭ" продолжает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.

Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте.

 
Денис ГЛУШАКОВ.Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 5-е место – Денис Глушаков

И нынешний, и бывший главные тренеры "Краснодара", Игорь Шалимов и Олег Кононов, назвали лучшим игроком 2016 года форварда "быков" Федора Смолова. За этого нападающего проголосовал и Виктор Гончаренко, который в этом году работал в штабе ЦСКА, затем возглавлял "Уфу", а теперь возглавил армейцев.

Пятерка Гончаренко выглядит так:

1. Федор Смолов ("Краснодар")

2. Зе Луиш ("Спартак")

3. Аксель Витсель ("Зенит")

4. Понтус Вернблум (ЦСКА)

5. Жулиану ("Зенит")

Пятерка Шалимова выглядит так:

1. Федор Смолов ("Краснодар")

2. Квинси Промес ("Спартак")

3. Андреас Гранквист ("Краснодар")

4. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

5. Сердар Азмун ("Ростов")

Пятерка Кононова выглядит так:

1. Федор Смолов ("Краснодар")

2. Квинси Промес ("Спартак")

3. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

4. Сердар Азмун ("Ростов")

5. Артем Дзюба ("Зенит")

Все итоги голосования и имя победителя будут озвучены 20 декабря!

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Dzaga

Зе Луиш?!?!? Я не ослеп???

23:46 19 декабря

Солист Мак

Если называют Акинфеева, почему забывают про Джанаева?

23:12 19 декабря

kingarthur

Очень интересно, в каком топ-клубе Европы заинтересуются нашим "лучшим футболистом", подозреваю, что это будет в лучшем случае клуб уровня Легия или Лудогорец.

23:03 19 декабря

Jean4

Доктор-Ч Кто-то сомневался? )

22:48 19 декабря

Доктор-Ч

Однозначно - Лучший Фёдор СМОЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22:44 19 декабря

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