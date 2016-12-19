Шалимов, Кононов и Гончаренко назвали лучшим игроком 2016 года Смолова

"СЭ" продолжает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.

Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте.

И нынешний, и бывший главные тренеры "Краснодара", Игорь Шалимов и Олег Кононов, назвали лучшим игроком 2016 года форварда "быков" Федора Смолова. За этого нападающего проголосовал и Виктор Гончаренко, который в этом году работал в штабе ЦСКА, затем возглавлял "Уфу", а теперь возглавил армейцев.

Пятерка Гончаренко выглядит так:

1. Федор Смолов ("Краснодар")

2. Зе Луиш ("Спартак")

3. Аксель Витсель ("Зенит")

4. Понтус Вернблум (ЦСКА)

5. Жулиану ("Зенит")

Пятерка Шалимова выглядит так:

1. Федор Смолов ("Краснодар")

2. Квинси Промес ("Спартак")

3. Андреас Гранквист ("Краснодар")

4. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

5. Сердар Азмун ("Ростов")

Пятерка Кононова выглядит так:

1. Федор Смолов ("Краснодар")

2. Квинси Промес ("Спартак")

3. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

4. Сердар Азмун ("Ростов")

5. Артем Дзюба ("Зенит")

Все итоги голосования и имя победителя будут озвучены 20 декабря!