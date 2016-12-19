Шалимов, Кононов и Гончаренко назвали лучшим игроком 2016 года Смолова

"СЭ" продолжает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.
Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте.
И нынешний, и бывший главные тренеры "Краснодара", Игорь Шалимов и Олег Кононов, назвали лучшим игроком 2016 года форварда "быков" Федора Смолова. За этого нападающего проголосовал и Виктор Гончаренко, который в этом году работал в штабе ЦСКА, затем возглавлял "Уфу", а теперь возглавил армейцев.
Пятерка Гончаренко выглядит так:
1. Федор Смолов ("Краснодар")
3. Аксель Витсель ("Зенит")
4. Понтус Вернблум (ЦСКА)
5. Жулиану ("Зенит")
Пятерка Шалимова выглядит так:
1. Федор Смолов ("Краснодар")
2. Квинси Промес ("Спартак")
3. Андреас Гранквист ("Краснодар")
4. Игорь Акинфеев (ЦСКА)
5. Сердар Азмун ("Ростов")
Пятерка Кононова выглядит так:
1. Федор Смолов ("Краснодар")
2. Квинси Промес ("Спартак")
3. Игорь Акинфеев (ЦСКА)
4. Сердар Азмун ("Ростов")
5. Артем Дзюба ("Зенит")
Все итоги голосования и имя победителя будут озвучены 20 декабря!
Dzaga
Зе Луиш?!?!? Я не ослеп???
23:46 19 декабря
Солист Мак
Если называют Акинфеева, почему забывают про Джанаева?
23:12 19 декабря
kingarthur
Очень интересно, в каком топ-клубе Европы заинтересуются нашим "лучшим футболистом", подозреваю, что это будет в лучшем случае клуб уровня Легия или Лудогорец.
23:03 19 декабря
Jean4
Доктор-Ч Кто-то сомневался? )
22:48 19 декабря
Доктор-Ч
Однозначно - Лучший Фёдор СМОЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22:44 19 декабря