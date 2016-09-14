Сергей Ташуев: "Моя позиция такова: мы себя не уважаем"

Известный российский тренер Сергей Ташуев не исключает, что "Краснодар" может возглавить европейский специалист. В интервью "СЭ" он подчеркнул, что шанс должен получить и нынешний временно исполняющий обязанности наставника Игорь Шалимов.

– Теперь "Краснодар" работает с Игорем Шалимовым. Знаете его как тренера?

– Не очень близко. И, опережая ваш вопрос, мне сложно ответить, получится ли у него и надолго ли он возглавит команду. Если проведет ряд удачных матчей, то могут, конечно, дать полноценный шанс.

– А если все-таки клуб захочет нового специалиста, где его искать? За границей?

– Все может быть. Я не исключаю, что "Краснодар" возглавит европейский специалист. Но моя позиция такова: мы себя немножко не уважаем. У нас хороший собственный тренерский состав, великолепная методическая школа еще с советских времен. Тенденция "Европа – это модно" – совершенно неправильная. Вот сейчас все восхищаются Каррерой, хлопают в ладоши. А он просто немного увеличил интенсивность футбола и добавил активный прессинг. Что, мы то же самое не сможем сделать?! Несерьезно. Нужно уважать самих себя. (Михаил ГОНЧАРОВ)