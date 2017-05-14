Сергей Семак: "Поздравляю Лоськова, но у меня теперь другая работа"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после победы над "Анжи" (2:1) в 28-м туре премьер-лиги признал, что его команде еще нужно прибавлять во многих аспектах. Также он поздравил Дмитрия Лоськова с рекордом чемпионатов России, но подчеркнул, что не собирается возобновлять карьеру игрока.



– Тяжелая игра, поздравляю ребят и болельщиков с победой, – сказал Семак. – Очень приятно, что в концовке смогли вырвать ее. Равная игра, мы испытывали проблемы после стандартных положений, во втором тайме частично неплохо действовали, но в целом надо прибавлять в плане уверенности и лучше контролировать мяч, создавать больше моментов, забивать голы. Тур закончился, сейчас важность каждой игры для любой команды запредельная. Команды мотивированы, играть против каждой команды сложно.

– Во втором тайме наконец воссоединилась нигерийская связка, Фатаи еще не готов всю игру проводить?

– Он только на этой неделе начал тренироваться вместе с командой, решили выпустить на тайм, дальше будем смотреть. До этого у него был очень длинный восстановительный период, поэтому не можем сыграть нашим сильнейшим составом. Ванек травмирован, до конца сезона его не увидим. Тем не менее, это шанс для других игроков проявить себя.

– Вчера Дмитрий Лоськов установил новый рекорд чемпионатов России, на один сезон обошел вас. Нет желания на следующий сезон заявиться?

– Пока нет, искренне поздравляю Диму, очень рад, что впереди меня такой замечательный человек. Другие люди, которые меня окружают, также больше заслуживают быть на верху, нежели я. У меня своя работа. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Уфа" – "Анжи"