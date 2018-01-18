Семин наложил вето на кандидатуру Марковича

По информации "СЭ", вероятность перехода в "Локомотив" полузащитника Лазара Марковича крайне мала.
Ранее "СЭ" стало известно о том, что клуб заинтересован в 23-летнем сербе, а сам футболист и "Ливерпуль", которому он принадлежит, готовы к переходу.
Переход не состоится, поскольку кандидатура не прошла финальное согласование Юрия Семина. По всей видимости, главного тренера железнодорожников смутил недостаток игровой практики: в текущем сезоне футболист не играл за основной состав "Ливерпуля".
Сербский талант, который стоил 25 миллионов. Кого хочет приобрести "Локо" //
Таблица переходов РФПЛ
wilde
Семин наложил... Да прямо надо сказать - и не одну кучу он наложил на никому ненужного Маковыча...))
00:11
igogohruhru
палыч забраковал маркыча
23:56 18 января
Edmundo.Baldivieso
Лазарь Маркович vs Борис Борисович. Кто кого?
21:58 18 января
Edmundo.Baldivieso
Боря сильнее Лазаря, хотя и, практически, родственник.
21:57 18 января
shpasic
а наличие такого футболиста как Боря Ротенберг его не смущает? и то, что он вообще выходит на поле.
21:53 18 января
Serenky25
Геркус тяжело вздохнул...не думал он, что Шпалыч так долго задержится.
21:48 18 января
SIZ170
Палыч бывалый..... шлак ему не нужен
21:40 18 января