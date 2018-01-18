21:09 18 января | Футбол — РФПЛ

Семин наложил вето на кандидатуру Марковича

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По информации "СЭ", вероятность перехода в "Локомотив" полузащитника Лазара Марковича крайне мала.

Ранее "СЭ" стало известно о том, что клуб заинтересован в 23-летнем сербе, а сам футболист и "Ливерпуль", которому он принадлежит, готовы к переходу.

Переход не состоится, поскольку кандидатура не прошла финальное согласование Юрия Семина. По всей видимости, главного тренера железнодорожников смутил недостаток игровой практики: в текущем сезоне футболист не играл за основной состав "Ливерпуля".

Сербский талант, который стоил 25 миллионов. Кого хочет приобрести "Локо" // 
Таблица переходов РФПЛ

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КОММЕНТАРИИ (7)
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wilde

Семин наложил... Да прямо надо сказать - и не одну кучу он наложил на никому ненужного Маковыча...))

00:11

igogohruhru

палыч забраковал маркыча

23:56 18 января

Edmundo.Baldivieso

Лазарь Маркович vs Борис Борисович. Кто кого?

21:58 18 января

Edmundo.Baldivieso

Боря сильнее Лазаря, хотя и, практически, родственник.

21:57 18 января

shpasic

а наличие такого футболиста как Боря Ротенберг его не смущает? и то, что он вообще выходит на поле.

21:53 18 января

Serenky25

Геркус тяжело вздохнул...не думал он, что Шпалыч так долго задержится.

21:48 18 января

SIZ170

Палыч бывалый..... шлак ему не нужен

21:40 18 января