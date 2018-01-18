Семин наложил вето на кандидатуру Марковича

По информации "СЭ", вероятность перехода в "Локомотив" полузащитника Лазара Марковича крайне мала.

Ранее "СЭ" стало известно о том, что клуб заинтересован в 23-летнем сербе, а сам футболист и "Ливерпуль", которому он принадлежит, готовы к переходу.

Переход не состоится, поскольку кандидатура не прошла финальное согласование Юрия Семина. По всей видимости, главного тренера железнодорожников смутил недостаток игровой практики: в текущем сезоне футболист не играл за основной состав "Ливерпуля".

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