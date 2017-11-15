Щенников намерен остаться в ЦСКА

Как стало известно "СЭ", представители "Галатасарая" не делали предложения защитнику ЦСКА Георгию Щенникову. Ранее сайт futbolarena.com распространил информацию, согласно которой игроком сборной России интересуется турецкий гранд. По нашим данным, это не соответствует действительности и сам 26-летний футболист не планирует покидать родной клуб.

"Галатасарай" после 11 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Щенников провел в ЦСКА всю профессиональную карьеру, дебютировав в августе 2008 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего футболиста 13 матчей и 2 гола в чемпионате России, а также 8 игр и 1 мяч в Лиге чемпионов. За сборную России он провел 10 матчей, принял участие в ЧМ-2014 и Евро-2016.