СМИ: Щенников может перейти из ЦСКА в "Галатасарай"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает futbolarena.com, игроком сборной России интересуется "Галатасарай". Стамбульцы рассматривают Щенникова в качестве альтернативного варианта, если "Ювентус" откажется продавать Квадво Асамоа.

"Галатасарай" после 11 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Щенников провел в ЦСКА всю профессиональную карьеру, дебютировав в августе 2008 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего футболиста 13 матчей и 2 гола в чемпионате России, а также 8 игр и 1 мяч в Лиге чемпионов. За сборную России он провел 10 матчей, принял участие в ЧМ-2014 и Euro-2016.