Рустем Мухаметшин: "Надеюсь, черкизовский стадион будет для "Тосно" счастливым"

Капитан "Тосно" Рустем Мухаметшин отметил важность набранных очков в матче 6-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:0), передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Андрей КУЗИЧЕВ. Он также добавил, что стадион железнодорожников стал для "Тосно" счастливой ареной.
– Хорошие впечатления от игры, – сказал Мухаметшин. – Отрываемся от нижней части таблицы. Самое главное, что очки берем.
– "Тосно" пока побеждает только в гостях. Команде проще играть вторым номером?
– Вторым всегда проще. Но, думаю, в первом тайме мы действовали иначе, а уже после забитого гола чуть-чуть подсели. Второй мяч уже на контратаке забили.
– Данная победа скажется на посещаемости домашних матчей в лучшую сторону?
– Надеюсь, да.
– Болельщики "Зенита" поблагодарят.
– Наверное, сейчас напишут (улыбается).
– Четыре года назад "Тосно" на этом стадионе, будучи клубом второго дивизиона, наделал шума, выбив из Кубка России "Спартак". Получается, для команды Черкизово – счастливая арена?
– Будем надеяться, что да. Правда, мы и проигрывали здесь "Локомотиву" в Кубке 0:1 весной.
– Вы внесли вклад в победу, еще и чуть потянув время. Долго передавали партнеру повязку. Маленькие футбольные хитрости?
– Конечно. Передать нужно было, и я лично это сделал.
– Можно было это сделать быстрее?
– Можно, но не нужно (смеется).