Рустем Мухаметшин: "Надеюсь, черкизовский стадион будет для "Тосно" счастливым"

Капитан "Тосно" Рустем Мухаметшин отметил важность набранных очков в матче 6-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:0), передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Андрей КУЗИЧЕВ. Он также добавил, что стадион железнодорожников стал для "Тосно" счастливой ареной.

– Хорошие впечатления от игры, – сказал Мухаметшин. – Отрываемся от нижней части таблицы. Самое главное, что очки берем.

– "Тосно" пока побеждает только в гостях. Команде проще играть вторым номером?

– Вторым всегда проще. Но, думаю, в первом тайме мы действовали иначе, а уже после забитого гола чуть-чуть подсели. Второй мяч уже на контратаке забили.

– Данная победа скажется на посещаемости домашних матчей в лучшую сторону?

– Надеюсь, да.

– Болельщики "Зенита" поблагодарят.

– Наверное, сейчас напишут (улыбается).

– Четыре года назад "Тосно" на этом стадионе, будучи клубом второго дивизиона, наделал шума, выбив из Кубка России "Спартак". Получается, для команды Черкизово – счастливая арена?

– Будем надеяться, что да. Правда, мы и проигрывали здесь "Локомотиву" в Кубке 0:1 весной.

– Вы внесли вклад в победу, еще и чуть потянув время. Долго передавали партнеру повязку. Маленькие футбольные хитрости?

– Конечно. Передать нужно было, и я лично это сделал.

– Можно было это сделать быстрее?

– Можно, но не нужно (смеется).

Трансляция матча "Локомотив" – "Тосно"