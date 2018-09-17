"Ростов" сыграл вничью с "Уралом" и обошел "Спартак"

"Ростов" сыграл вничью с "Уралом" в матче 7-го тура РПЛ (1:1). Дончане поднялись на второе место в турнирной таблице и обошли "Спартак".

Все голы в этой встрече были забиты во втором тайме: на 48-й минуте после розыгрыша углового отличился защитник Вараздат Ароян. А уже на 49-й минуте гости ответили голом хавбека Алексея Ионова.

Отметим, что встречу посетили 18 337 зрителей.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Урал" (Екатеринбург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 1:1 (0:0)

Голы: Ароян, 47 (1:0). Ионов, 49 (1:1).

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Ароян, Балажиц, Брызгалов, Данцев (Меркулов, 75), Димитров, Фидлер, Бумаль, Бикфалви, Араторе (Эль-Кабир, 70), Ильин.

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Абаев, Паршивлюк (Логашов, 79), Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Скопинцев, Салетрос, Гулиев, Гацкан, Сигурдарсон (Шомуродов, 83), Ионов (Зуев, 90).

Предупреждения: Гулиев, 61. Бумаль, 85. Фидлер, 90+1.

Судьи: Галимов (Улан-Удэ). Еремин (Москва), Богданов (Верея).

17 сентября. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''. 18337 зрителей.

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