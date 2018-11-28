"Ростов" потроллил ЦСКА, сравнив армейцев с бандой GTA: San Andreas

"Ростов" пошутил в Твиттере над ЦСКА в преддверии домашнего матча 16-го тура чемпионата России. Желто-синие потроллили защитника армейцев Родригу Бекао и сравнили его с главным героем Grand Theft Auto: San Andreas.

– В воскресенье парни из Гроув Стрит попытаются навязать борьбу на "Ростов Арене", – написал "Ростов".

Гроув Стрит – афроамериканская уличная банда в городе Лос-Сантос, которая является главным пристанищем главного героя игры GTA: San Andreas Карла (Си-Джея) Джонсона.

Защитника ЦСКА Бекао часто сравнивают с этим персонажем.