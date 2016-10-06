Роман Зобнин: "Мы сыграли с "Зенитом" достаточно хорошо, игра была ничейная"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что защитник "Зенита" Доменико Кришито заслуживал желтой карточки, когда остановил прорыв нападающего красно-белых Квинси Промеса в матче 9-го тура. Однако теперь, по словам хавбека, говорить об этом бессмысленно.
- Много кто увидел этот момент, но судья не увидел, - цитирует "Р-Спорт" Зобнина. - В футболе такое бывает, когда очевидный момент не замечается арбитром. Я не хочу придавать значения судейству в матче с "Зенитом". Мое дело - играть в футбол, помогать команде добиваться результата. Про судейство уже столько сказано, что мое мнение уже ничего не изменит. Если, например, арбитра отстранят на несколько игр, то очки же "Спартаку" никто не вернет.
Не хочу оценивать судейство, пусть наши руководители об этом говорят. Могу только оценить игру своей команды. Мы сыграли с "Зенитом" достаточно хорошо, игра была ничейная. И мячом мы владели больше, и моменты создавали. Для гостевого матча в Санкт-Петербурге мы показали достойный футбол.
Jean4
Я кстати, считаю что тот же Ростов в Питере судьи прибили по-жестче чем Спартак. Там игрок Зенита наступил на ногу игроку Ростова и "ростовчанина" удалили еще в 1-м тайме, вообще смех.
14:02
Jean4
Айртон Читай внимательней, я писал: "судейка подсвистывал в одну сторону, в общем Спартак в этих непростых для себя условиях оказался слабее". С учетом работы судьи в пользу хозяев, чужого поля и болельщиков, да Спартак оказался слабее. Запаса прочности я у него не заметил, плюс появились провалы в обороне из недалекого прошлого, с учетом всего выше написанного Зенит смотрелся посолиднее.
13:55
mallwen
Столько дней прошло, а Pushgun продолжает оставлять комменты о матче Зенит-Спартак из какой-то параллельной вселенной. Там 3 выхода 1 на 1 было и видимо лучшим в составе Спартака был Ребров регулярно спасавший, и счёт должен был становиться 8:2 (наверно ещё к середине первого тайма). Действительно забавный невменяемый чудак:).
12:36
zenit08
Айртон === Это конечно перегиб. Зенит - сильная команда. Но игра был ничейной - факт. Никто не знает, забил бы Спартак после удаления Кришито и штрафного. Может счет остался бы 3-2. Но ублюдочный судья отравил великолепный матч. Жаль. :(
12:02
Айртон
Такому Зениту вообще стыдно проигрывать, думаю без помощи судьи этого не произошло бы. Даже на фоне прошлогодних бомжей этот Зенит ни о чём. Ушли лидеры команды, Халк и Гарай, остались Дзюбы и Кокорины, без админресурса это команда уровня тульского Арсенала.
11:56
Айртон
Матч с Уфой - это из серии атака против автобуса. Иногда автобус побеждает, но проведи ещё 10 матчей и Уфа ни разу не выиграла бы.
11:53
Айртон
Jean4 Ты хочешь сказать, что Спартак проиграл по делу?)
11:51
Jean4
Айртон В матче с Уфой сколько там Спартак владел мячом? 70% или больше? Что толку то от этого владения.
11:46
Jean4
По первому тайму игра была ничейная, да и по счету так вышло. А вот во 2-м тайме Зенит выглядел сильнее, плюс судейка подсвистывал в одну сторону, в общем Спартак в этих непростых для себя условиях оказался слабее, как по игре так и по результату.
11:44
Антиконь.
Главная беда собирателей окурков в том, что без админресурса, они даже до уровня Зенита из Пензы не дотягивают!!!
11:43
Инквизитор 2013-9
Главная беда Зенита, что они пожалели Срамтак! Надо было отгрузить 8-10 в "авоську" и визга не было бы... А так... чудики уже договорились до того, что судья "украл" у них победу... Клиника бессильна!))) Тут даже мясокомбинат их не примет, только скотомогильник... Свинский грипп, однако. М-да..
11:31
Просто так
Маруся молчит и слёзы льёт, От грусти болит душа её. Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси Капают слёзы на копьё. Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси Капают горькие, капают кап-кап, Капают прямо на копьё. Простите. Навеяло...)))
11:25
Антиконь.
Трудно конечно бороться с пожирателями шкурок от гнилых бананов, когда главный свистун страны коньячком балуется в vip - ложе с атаманом расхитителей мусорных баков и опустошителями карманов российских пенсионеров, но ... можно!!!
11:18
Cheremis57
Рома, в школе по арифметике у тебя была двойка? До ключевого момента в игре, счёт на табло был 3:2 в пользу "Зенита"! Своим заявлением о ничейной игре ты вводишь в заблуждение болельщиков, которые не смотрели матч!! Нехорошо обманывать!!!
10:54
Xen1um
Гаттузо зол! Так-то если БЫ не Юрец, то уже к 60-й минуте было бы 3 или 4:0. Совпадение. Не думаю. За собой следи пустомеля.
10:51
Гаттузо зол!
Зобнин: Если бы в Хабаровске я играл с первых минут, а перелет был бы в два раза короче, то мы бы порвали противника пиать нуоль! Главное во всех этих бреднях от мясных- это частица "Бы"! Про бабусю с "бы" мы шютку знаем. Зобнин пока бабуся без "бы", так пустомеля.
10:39
Xen1um
Гаттузо зол!, тебе больше и не остается ничего, как фантазировать, ну фантазируй, только не злись
10:30
ну я
Кто его покусал? Какая равная игра? Еле еле отыгрывались, а после третьего гола скорее могли получить авоську в свои, чем сравнять счет...
10:29
Гаттузо зол!
Так-то если бы не Юрец, то уже к 60-й минуте было бы 3 или 4:0. Да и второй гол Спама нельзя было засчитывать, там был явный фол на Нету. Судейко там подмогнул мясным, внес интригу в игру.
10:26
Тот самый Зануда
hattabych===Вот не сидится тебе в кувшине.Всё ноешь и ноешь....
10:25
честный человечишко
pushgun, забавный чудак)))
10:23
Гаттузо зол!
hattabych ////\Вспомни Сосланчика мясного разлива и порадуйся вместе с нами, за его ляпсусы. А то что мы вас чпокнули по игре- факт! Он очевиден, тем кто понимает в футбике. Ты похоже больше специализируешься по словоблудию. Как и Зобнин. Вы ведь и АЕК душили душили, душили душили.....
10:22
hattabych
pushgun 10:08 === Если ваши футболисты не могут попасть в ворота... ну купите других, которые будут попадать или воспитайте, что еще могу посоветовать? Накупите таких футболистов, чтобы после каждого удара мяч в ворота залетал, даже когда вратарь от ворот выбивает. Тогда и ЛЧ выиграете и судей стимулировать не придется))
10:18
Айртон
Не ничейная, а выигрышная. При объективном судействе Спартак выиграл бы эту игру. В первом тайме владение мячом было под 70 %, Спартак завладел инициативой и начал поддавливать, вот тут то Иванов и включился на полную и стал убивать команду.
10:11
hattabych
Свинству Бой! === Так говоришь как будто Лодыгин не член команды, а ведь первое время нарадоваться не могли. Может вам тренера вратарей надо поменять? Но это все внутренние дела команды, другим не интересные - ваш вратарь, это ваша проблема.
10:11
П_о_в_а_р
Продажная админресурсная судейка украла у нас победу. Волки позорныя.
10:10
pushgun
"И мячом мы владели больше, и моменты создавали." Сколько моментов то создали? Кроме мнимого офсайда на Кокоше было еще 3 выхода 1 на 1 которые Зенит не забил. скорее 8:2 более закономерный счет.
10:08
Xen1um
Свинству Бой!, у вас Лодыгин, у нас оборона
10:04
Свинству Бой!
А что мог сказать бывший полицай?! Мы играли хорошо, да вот вылетели в пердив. А игра была ничейная только пока Лодыркин кошмарил.
09:51
ny neru
Ну что ж 15 апреля в Москве наверняка порвете Зенит?
09:46