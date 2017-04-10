Роберт Евдокимов: "Никто не знает, чего не хватило "Оренбургу" для лучшей реализации моментов"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения от "Урала" (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России посетовал на реализацию голевых моментов. По словам специалиста, команда имела преимущество над соперником, но не смогла забить.

- Поздравляю "Урал" с победой, несмотря на то, что мы имели игровое преимущество и в первом и во втором тайме, - сказал Евдокимов. - "Оренбург" не реализовал свои моменты.

- Чего не хватило вашим футболистам для лучшей реализации?

- Этого не знают ни наверху, ни мы, ни футболисты.

- Как в "Оренбурге" пережили поражение от "Спартака", когда вы пропустили на 90+5-й минуте?

- Нормально пережили. Уже на следующий день начали готовиться к следующей игре.

- Как вы относитесь к организации турнира для выявления лучшей команды Урала?

- У нас премьер-лигу хотят сократить, чтобы уменьшить количество матчей. Когда играть-то. Идея, может и неплохая, но я не отвечу на ваш вопрос. (Алексей МАКСИМОВ)