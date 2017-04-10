Роберт Евдокимов: "Никто не знает, чего не хватило "Оренбургу" для лучшей реализации моментов"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения от "Урала" (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России посетовал на реализацию голевых моментов. По словам специалиста, команда имела преимущество над соперником, но не смогла забить.
- Поздравляю "Урал" с победой, несмотря на то, что мы имели игровое преимущество и в первом и во втором тайме, - сказал Евдокимов. - "Оренбург" не реализовал свои моменты.
- Чего не хватило вашим футболистам для лучшей реализации?
- Этого не знают ни наверху, ни мы, ни футболисты.
- Как в "Оренбурге" пережили поражение от "Спартака", когда вы пропустили на 90+5-й минуте?
- Нормально пережили. Уже на следующий день начали готовиться к следующей игре.
- Как вы относитесь к организации турнира для выявления лучшей команды Урала?
- У нас премьер-лигу хотят сократить, чтобы уменьшить количество матчей. Когда играть-то. Идея, может и неплохая, но я не отвечу на ваш вопрос. (Алексей МАКСИМОВ)
Хряк
Оренбургу не хватило Миллеровских народных денег, потому что Миллер их просто не дал. Урал никого не интересует, это не СПАРТАК, ради которого можно сдохнуть за бабло. Вот и весь сказ.
20:05
Вьери
Как это никто не знает? Никто не стимулировал вас, вот и все. И ежику понятно.
20:02